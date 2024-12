Basket B/F, Dinamo Taranto: con Catanzaro sconfitta e rammarico

Si torna da Catanzaro con una sconfitta e tanto rammarico: questo il bilancio della sfida tra Edilizia Innovativa Catanzaro e Dinamo Nuovi Orizzonti Taranto, valida per la prima giornata di ritorno. Un match combattuto ed equilibrato per tre quarti, ma deciso nell’ultima frazione, dove le padrone di casa hanno imposto il proprio ritmo e conquistato la vittoria per 72-60.

La Dinamo Taranto, guidata da coach Giulio Caricasole, aveva dato l’impressione di poter fare suo l’incontro, soprattutto grazie a una buona gestione della prima metà di gara. A mancare, tuttavia, è stato il contributo decisivo nei momenti chiave, con un calo di concentrazione nel finale che ha pesato sul risultato.

Il racconto del match

Le ioniche partono forte, chiudendo il primo quarto avanti 17-18 in un avvio che lasciava presagire un esito diverso rispetto alla gara d’andata. Nel secondo periodo, però, Catanzaro reagisce e, grazie a una difesa solida e ai canestri di Rovira e Villanueva, va al riposo sul 35-30.

Il terzo quarto è quello dell’illusione: Taranto tiene testa alle avversarie, rispondendo colpo su colpo, e chiude il periodo a soli due punti di distanza (47-45). Tuttavia, nell’ultimo quarto, la maggiore determinazione e lucidità delle calabresi si rivela decisiva. Catanzaro piazza l’allungo definitivo, lasciando le ospiti a -12 al suono della sirena.

Protagonisti e prossimi passi

Tra le migliori in campo per Taranto spicca Mastrototaro, autrice di 22 punti, supportata da Kolyandrova (13) e Iob (11). Per Catanzaro, ottime le prestazioni di Villanueva (19) e Guilavogui (18).

Con la sosta all’orizzonte, per la Dinamo Taranto sarà fondamentale riflettere su cosa è mancato per mantenere la continuità di rendimento per tutti i 40 minuti. La sensazione è che ci siano ancora margini di crescita, ma serve maggiore concretezza nei momenti decisivi.

Edilizia Innovativa Catanzaro-Dinamo Nuovi Orizzonti Taranto 72-60 (17-18, 35-30, 47-45)

Catanzaro: Rizzica 4, Persico, Fazzari n.e., Scordino 12, Paoletti 4, Rovira 13, Meduri n.e., Guilavogui 18, Li Calsi n.e., Villanueva 19, Carnì n.e., Martino 2. Allenatore: Danilo Chiarella.

Taranto: Smaliuk 2, Kolyandrova 13, Mastrototaro 22, Saponaro n.e., Gobbi, Iob 11, Smajic 2, Gismondi 4, Cascione, Molino 6, Manco n.e. Allenatore: Giulio Caricasole.

Arbitri: Gianmarco Greco (Settingiano) e Alessio Tolomeo (Catanzaro).

Spettatori: circa 50. Nessuna uscita per falli.

