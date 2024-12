Basket A2/M: un Brindisi in emergenza cade con la capolista

La BancaRiviera Rimini prosegue la sua corsa inarrestabile in Serie A2, superando una Valtur Brindisi che, nonostante un periodo positivo, si è presentata al Flaminio in condizioni di emergenza. La squadra brindisina ha dovuto rinunciare non solo agli infortunati Vildera e Ogden, ma anche a Laquintana, indisponibile all’ultimo momento a causa di un problema fisico accusato nella precedente gara contro Pesaro.

Nonostante le difficoltà, Brindisi ha lottato alla pari per tre quarti di partita, riuscendo a tenere testa ai padroni di casa. Tuttavia, nell’ultimo periodo, la superiorità tecnica e fisica della formazione romagnola ha preso il sopravvento, portando il distacco fino a venti punti. I tiratori di Rimini, guidati da Robinson e Marini, hanno sfruttato le incertezze difensive degli avversari per consolidare il primato in classifica dopo quattordici giornate.

La cronaca della partita

Brindisi, guidata da coach Bucchi, ha iniziato con il quintetto Calzavara-Allen-Fantoma-Almeida-Vildera. L’approccio difensivo è stato positivo, permettendo alla Valtur di rimanere avanti nel punteggio fino al termine del primo quarto (17-21). L’ottima intesa tra Allen, Fantoma e Arletti ha permesso di costruire un primo allungo, ma Rimini ha reagito nel secondo periodo grazie al contributo di Marini, capace di ribaltare la situazione con un parziale di 19-6 (39-33 al 18’).

All’intervallo lungo, Brindisi era ancora in partita (41-40). Nella ripresa, le giocate di Calzavara e Allen hanno tenuto aperto il match fino al terzo quarto, nonostante gli errori in attacco che hanno consentito a Rimini di aumentare il ritmo (65-60 al 30’). Nell’ultimo periodo, una fiammata di Robinson ha indirizzato definitivamente la gara, con Brindisi incapace di rispondere alla pressione degli avversari. Il risultato finale di 91-78 riflette il dominio di Rimini negli ultimi dieci minuti.

Prossimo impegno

La Valtur Brindisi tornerà in campo domenica 8 dicembre alle ore 17:00 al PalaPentassuglia, dove affronterà Orzinuovi. I biglietti sono già in vendita a partire da €12 presso il New Basket Store, online su Vivaticket e nei punti vendita autorizzati.

Tabellino

BancaRiviera Basket Rimini-Valtur Brindisi: 91-78 (17-21, 41-40, 65-60, 91-78)

•BancaRiviera Rimini: Robinson 21, Marini 17, Camara 15, Johnson 13, Tomassini 11, Masciadri 3, Simioni 3, Anumba 6, Grande 2, Bedetti, Bonfè, Amaroli ne. Coach: Dell’Agnello.

•Valtur Brindisi: Allen 22, Vildera 17, Calzavara 12, Almeida 11, Radonjic 8, Arletti 4, Ndzie 2, Fantoma 2, Buttiglione ne, Del Cadia. Coach: Bucchi.

Statistiche

•Rimini: tiri liberi 10/11, tiri totali 35/66 (11/24 da tre), rimbalzi 37 (8 offensivi, 29 difensivi).

•Brindisi: tiri liberi 14/18, tiri totali 29/64 (6/18 da tre), rimbalzi 30 (9 offensivi, 21 difensivi).

