Barletta-Acquaviva 1-1, le voci del dopogara

BARLETTA – Amaro in bocca al Puttilli per un Barletta raggiunto al fotofinish dall’Acquaviva. Rammarico per Nicola De Santis, che ha sostituito per l’ultima volta lo squalificato Pasquale De Candia.

“Non siamo stati capaci di chiuderla – conferma De Santis – ovviamente c’è rammarico perché eravamo arrivati a pochi secondi da tre punti e siamo stati disattenti su questa palla vagante. Deve esserci di lezione”.

Per De Santis le assenze non hanno inciso: “Montrone e Strambelli sono due elementi importanti, ma abbiamo i calciatori giusti per prendersi le responsabilità necessarie”.

Il pareggio della Polimnia lascia invariato il distacco di 12 punti dal secondo posto. Adesso il Gallipoli, in una situazione estremamente delicata: “Il bicchiere mezzo pieno ci dice che il vantaggio non è cambiato – dice De Santis – adesso cerchiamo di capire cosa succederà domenica. Restiamo concentrati e preparati”.

