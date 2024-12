Juventus NG, Brambilla: “Questa vittoria un’iniezione di fiducia”

Primo successo stagionale tra le mura amiche per la Juventus Next Gen. Al “La Marmora-Vittorio Pozzo”, i bianconeri battono il Taranto e tornano a conquistare i tre punti poco più di 3 mesi dopo l’ultima volta. Un successo salutato così da Massimo Brambilla, tecnico dei piemontesi, ai canali ufficiali del club: “Abbiamo fatto bene nel primo tempo proseguendo nei miglioramenti che abbiamo avuto da Crotone e dalla partita di mercoledì contro la Turris. Abbiamo avuto un approccio di qualità, siamo andati in vantaggio e abbiamo fatto il 2-0 meritatamente. Dovevamo muovere la palla come abbiamo fatto, avevamo preparato la partita in questo modo e fino a quando l’abbiamo fatto abbiamo creato occasioni. Siamo calati un po’ nella parte finale del secondo tempo, è normale che con l’andamento della gara si perda un po’ di lucidità anche perché questa per noi è stata la terza partita in una settimana. C’è stato il rientro del Taranto con un gol su palla inattiva ma siamo riusciti a mantenere la vittoria in maniera meritata. Questa è una vittoria che ci mancava e che ci dà fiducia, abbiamo ampi margini di miglioramento che questo successo può aiutarci a sviluppare sempre di più”.

