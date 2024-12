Juventus, Thiago Motta: “Questo gruppo sa imparare dai propri errori”

Al termine del match pareggiato per 1-1 a Lecce, l’allenatore della Juventus Thiago Motta ha parlato così in sala stampa: “Abbiamo giocato un grande primo tempo. Nella ripresa è emersa tanta stanchezza, siamo calati ed il Lecce è venuto fuori. I gol si subiscono per una serie di errori, non voglio attribuire l’intera colpa a Cambiaso. È brutto subire il gol del pareggio al 93′, ma in questi casi non si deve mai smettere di pensare positivo. Questo gruppo sa quando sbaglia, impara in fretta dai propri errori. Yildiz punta? È un giocatore che mi serve per far arrivare palloni in area. Sulla fascia ha maggior libertà di azione. Rinforzi? Il mercato apre a gennaio, con la società c’è totale sintonia. Sono felice del gruppo che ho a disposizione, al netto delle tante assenze per infortunio. Lo staff medito sta facendo il massimo, quello tecnico idem. Stiamo andando tutti nella stessa direzione, su questo non c’è ombra di dubbio. Come collettivo dobbiamo imparare a leggere determinati momenti di gara”.

