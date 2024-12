Lecce, Giampaolo: “Bravi a soffrire, ma la strada è ancora lunga”

Al termine del match pareggiato per 1-1 contro la Juventus, l’allenatore del Lecce Marco Giampaolo ha parlato così in sala stampa: “La squadra ha giocato una buona gara, ci abbiamo creduto fino alla fine, non ci siamo risparmiati ed alla fine sono contento che sia arrivato il gol. Questo pareggio ci regala grande fiducia. Ora ci godiamo questo punto, perché sudato, ma da domani torniamo a lavoro perché la strada verso il nostro traguardo è ancora lontano. Non avrei rimproverato nulla ai ragazzi neanche se avessimo perso. Siamo stati bravi a soffrire, ho apprezzato il palleggio. Il calcio non è fatto solo per correre dietro agli altri. È una squadra questa che sto imparando a conoscere, di sicuro fare risultato contro la Juventus grazie ad un gol allo scadere è un bel modo per esordire in casa. La Juventus sa come giocare la partita, non mi ha stupito quel grande approccio. È una formazione destinata a crescere, non ho dubbi”.

