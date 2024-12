Juventus, Perin: “Giusto fare i complimenti al Lecce”

Al termine del match pareggiato per 1-1 a Lecce, il portiere della Juventus Mattia Perin ha parlato così in sala stampa: “Bravo il Lecce a metterci in difficoltà. Nel secondo tempo sono entrati con un piglio completamente differente. Subire gol a tempo praticamente scaduto fa male, avremmo dovuto avere un altro senso di responsabilità. Sul gol di Rebic è mancata attenzione. Questa squadra sa però cogliere l’errore, è quello che faremo. Nel calcio bisogna però saper fare i complimenti agli avversari, ed è giusto farlo oggi. Quando si inizia un nuovo percorso non si passa mai dal bianco al nero. Crediamo fermamente nelle idee e nella filosofia del mister. Giocare così ci permette di comandare il gioco. Ovviamente siamo arrabbiati, ma anche fortemente desiderosi di ripartire al più presto. Questa squadra ha dimostrato di poter fare tante cose belle, ed è ciò che accadrà”.

