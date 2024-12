Lecce, Gallo: “Bravi a crederci fino alla fine”

Al termine del matcn pareggiato 1-1 con la Juventus, il terzino del Lecce Antonino Gallo ha parlato così in sala stampa: “Sapevamo che sarebbe stata dura, ma siamo stati bravi a crederci fino alla fine. È un punto bello, che muove la classifica, ma da domani penseremo già alla Roma. Nazionale? Non spetta a me decidere, ma a Spalletti. Io do sempre il massimo, se dovesse arrivare la chiamata ben venga. All’intervallo il mister ci ha detto che la Juve avrebbe subito un calo e così è stato. Ci chiede di muovere la palla e di giocare con personalità, ci stiamo lavorando tanto in allenamento”.

