ASL Brindisi alla Race for the Cure per la lotta al tumore al seno

Anche Brindisi ha dato un contributo concreto alla Race for the Cure, la più grande manifestazione dedicata alla lotta contro il tumore al seno, promossa da Komen Italia e patrocinata dalla Presidenza della Repubblica.

All’evento, che si è svolto a Bari, ha partecipato una delegazione dell’ASL di Brindisi, guidata dal direttore generale Maurizio De Nuccio, in rappresentanza dell’impegno del territorio nel campo della prevenzione e della sensibilizzazione oncologica.

Accanto alla delegazione brindisina, presente anche Tommaso Gioia, consigliere per la Sanità del presidente della Regione Puglia, che ha dichiarato: “Sono onorato di essere qui al fianco dell’ASL di Brindisi. La battaglia contro il tumore al seno riguarda tutti noi, senza distinzioni. Dobbiamo investire in prevenzione, perché a volte è questione di attimi per salvare una vita”.

Alla manifestazione hanno preso parte anche figure di primo piano della sanità brindisina, tra cui Stefano Termite, direttore del Dipartimento di Prevenzione, Luigi Vernaglione, direttore della Struttura Complessa di Nefrologia, Adelina Usai, direttrice delle Professioni Sanitarie, e Francesco Lisena, direttore dell’ospedale di Ostuni.

Presente anche Vito Leccese, sindaco di Bari, a testimonianza del forte legame tra istituzioni, territorio e sanità pubblica.

La partecipazione alla Race for the Cure rappresenta per Brindisi un passo importante verso una sanità sempre più orientata alla prevenzione attiva, alla consapevolezza e alla prossimità ai cittadini, in una battaglia che unisce enti locali, operatori sanitari e comunità nella tutela della salute femminile.

