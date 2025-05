Sicurezza su mezzi pubblici, sindacati contro immobilismo Regione Puglia

Trasporto gratis agli agenti in borghese: assessora Debora Ciliento sotto accusa per mancati incentivi. “Ignorate le nostre richieste”

Le segreterie regionali di USIF, USIC, UIL Polizia e UILPA Polizia Penitenziaria, rappresentanti del Comparto Sicurezza in Puglia, hanno espresso profonda insoddisfazione per la mancata attuazione delle proposte volte a migliorare la sicurezza sui mezzi pubblici regionali.

Oggetto della contestazione è l’assenza di iniziative concrete da parte di Debora Ciliento, assessora ai trasporti pubblici, nonostante l’approvazione da parte della Giunta Regionale della delibera relativa alla ripartizione del Fondo trasporti 2025, pari a 612,2 milioni di euro.

Le sigle sindacali sottolineano come, in numerosi incontri, siano state avanzate proposte per incentivare la presenza di agenti sui mezzi pubblici, al fine di garantire maggiore sicurezza a bordo.

Tra le soluzioni suggerite, ritenute già efficaci in altre regioni, figura la gratuità del trasporto per gli agenti in borghese, una misura che consentirebbe loro di svolgere attività di prevenzione senza compromettere le proprie funzioni, come potrebbe invece avvenire viaggiando in divisa.

Le organizzazioni sindacali hanno inoltre proposto l’adozione di un sistema digitale che permetta a conducenti e capotreni di identificare in tempo reale la presenza di personale delle forze dell’ordine, facilitando interventi tempestivi in caso di emergenza.

Sebbene l’Assessora Ciliento abbia mostrato apertura verso queste istanze, impegnandosi a valutarne la fattibilità, i sindacati denunciano che nessuna misura è stata ancora implementata. La delibera regionale si limita a incaricare gli uffici di prevedere agevolazioni tariffarie per motivi di sicurezza, senza tuttavia aggiornare o rinegoziare le convenzioni con le Forze di Polizia, Esercito, Marina Militare, Aeronautica e Vigili del Fuoco.

Le sigle sindacali auspicano che le mozioni già presentate da alcuni consiglieri regionali in favore di queste proposte trovino pieno sostegno nell’ambito del Consiglio Regionale e che la Giunta possa intervenire nuovamente per integrare in maniera più incisiva la ripartizione dei fondi, riconoscendo il ruolo strategico delle forze di sicurezza anche nel contesto del trasporto pubblico.

