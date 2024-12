Lecce, Dorgu premiato come miglior talento danese dell’anno

LECCE – Il calciatore Patrick Dorgu (classe 2004) è stato votato dai colleghi danesi come “Talento dell’anno 2024”, il premio più prestigioso che un giovane giocatore Under 22 possa vincere in Danimarca. Questo riconoscimento viene assegnato in collaborazione tra la DBU (Federcalcio Danese) e la Spillerforeningen (Associazione Calciatori Danesi), e celebra i migliori calciatori danesi. Prima del fischio d’inizio di Lecce-Juventus, infatti, Patrick Dorgu ha ricevuto il premio assegnato dalla Player’s Association insieme alla Federcalcio danese.

