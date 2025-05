Canosa, “Semi di Legalità”: Nitti interviene sui reati ambientali

Al seminario “Semi di Legalità”, il procuratore Renato Nitti ha messo in evidenza il crescente allarme per i reati ambientali e urbanistici, che compromettono il patrimonio del nord Barese. L’incontro a Canosa di Puglia, occasione per parlare anche del traffico illecito di reperti archeologici.

