Bongermino gela il “Puttilli”: Barletta-Acquaviva 1-1

Doccia gelata per il Barletta, che impatta contro l’Acquaviva per 1-1. Lavopa apre i giochi a inizio ripresa, Bongermino pareggia all’ultimo respiro.

Barletta che scatta bene dai blocchi: al 2′ tiro cross di Lavopa, Bozzi alza in corner. Il monologo biancorosso prosegue: prima è Bernaola a provarci dal limite, palla fuori, poi è Rotondo al 14’ ad aprire troppo il piattone all’interno dell’area di rigore. L’Acquaviva punta la sveglia al 17’, quando è Bongermino a mancare il tap-in vincente sul tracciante di Novelli. Quattro minuti più tardi ancora ospiti pericolosi, questa volta su calcio da fermo: Gernone pesca Tall, che va a centimetri dalla porta. Al 24’ il Barletta passa in vantaggio, ma Lavopa viene pizzicato in posizione irregolare. Tutto da rifare per la squadra di mister De Candia, che al 38’ torna a farsi vedere dalle parti di Bozzi: cross del solito Lavopa e incornata di Lopez che si stampa sulla traversa. I rossoblù, però, rispondono colpo su colpo ed è Asselti dalla distanza a mettere i brividi a Massari. Gli ultimi minuti della prima frazione regalano ancora emozioni: al 46’ parata tentacolare di Bozzi su Lattanzio, con lo stesso Lattanzio atterrato in area di rigore poco più tardi. Andrea Gioia di Brindisi non è dello stesso avviso e manda le squadre negli spogliatoi.

In avvio di ripresa, il Barletta piazza la freccia a sinistra: Lavopa rientra sul mancino e pesca il coniglio dal cilindro con un tiro a giro. Bozzi sorpreso dalla traiettoria del numero 7, padroni di casa avanti 1-0. Al 61’ Turitto non inquadra la porta da posizione centrale. Biancorossi, comunque, sul velluto: al 65’ Lavopa, quasi dalla stessa mattonella del gol, strozza troppo la conclusione. Al 76’ Lenoci costringe Massari agli straordinari su calcio di punizione, mentre solo esterno della rete per Guglielmi da posizione defilata. In pieno recupero, a una manciata di secondi dal triplice fischio finale, l’Acquaviva gela il “Puttilli”: cross di Asselti per Guglielmi che innesca Bongermino, bravo a infilare Massari di testa per l’1-1. Il Barletta avrebbe l’occasione per il nuovo sorpasso, ma De Sagastizabal non impatta al meglio di testa. L’Acquaviva può tirare un sospiro di sollievo. Primi punti concessi tra le mura amiche dai biancorossi: 1-1 il finale.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author