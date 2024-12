Taranto, Cazzarò: “Abbiamo approcciato con paura e timore”

Sconfitta pesante per il Taranto. In quel di Biella, infatti, i rossoblu reagiscono tardi e consegnano i tre punti alla Juventus Next Gen. Un altro scontro diretto fallito per gli ionici, commentato così da Michele Cazzarò: “Abbiamo cominciato il match con paura e timore. Dopo il primo gol c’è stata una piccola reazione. Sul secondo gol manca un fallo in attacco, l’arbitro ha fatto finta di non sentire il quarto uomo. Nella ripresa c’è stato solo il Taranto in campo. Le mie scelte sono dettate dalla volontà di riempire l’area con i cross, come si è visto in particolare nella ripresa. L’approccio sbagliato del primo tempo ha condizionato il match. Le assenze? Mancavano quattro giocatori importanti come Papazov, Shiba, Fiorani e Contessa. Ora non dobbiamo mollare, guardiamo avanti e pensiamo al prossimo match. Mollare è vietato. Il mio futuro può pesare? Bisognerebbe chiederlo ai giocatori. Anche se fossi di passaggio per me non sarebbe un problema. Dobbiamo pensare solo al campo, non possiamo sprecare energie”.

