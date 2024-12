Taranto, Speranza: “Preso gol per delle disattenzioni”

Il primo gol di Mattia Speranza non basta al Taranto per ottenere un risultato positivo nello scontro salvezza contro la Juventus Next Gen. Queste le parole del centrocampista degli ionici nel post gara: “Sono contento per il gol ma il risultato non è quello che volevamo. Abbiamo avuto diverse occasioni ma dovevamo essere più cinici. Abbiamo preso gol per delle disattenzioni. Non dobbiamo piangerci addosso, dobbiamo continuare a lavorare per salvare la stagione. L’impatto deve essere diverso ma ce lo diciamo ogni domenica. Dobbiamo migliorare e fare qualcosa in più. La classifica è sotto gli occhi di tutti, cerchiamo di fare quanti più punti possibili contro qualsiasi squadra. Da un momento all’altro si può riaprire il campionato. Non c’è stata rassegnazione, qualcuno di noi aveva i crampi ma ci abbiamo provato fino alla fine. C’è stata anche un po’ di sfortuna”.

