Basket B2/M, Lions Bisceglie: arriva la quinta vittoria di fila

Con una prestazione convincente e un decisivo allungo nella ripresa, i Lions Bisceglie hanno rispettato i pronostici, battendo il CJ Taranto, fanalino di coda del girone G di Serie B2, con un netto 89-62. La squadra allenata da Fabio Saputo ha così conquistato la quinta vittoria consecutiva, confermandosi al terzo posto in classifica.

Lo staff tecnico dei nerazzurri ha deciso di preservare Gabriele Di Camillo, non al meglio a causa di un risentimento muscolare. In avvio, El Agbani e Rodriguez hanno spinto i padroni di casa sul 13-4, ma la tenacia degli ospiti ha mantenuto la gara in equilibrio.

Grazie ai canestri di Cavalieri, i Lions hanno raggiunto il +12 (32-20), salvo subire un parziale di 0-10 che ha riavvicinato i rossoblù. Okiljevic, autore di 14 rimbalzi, ha risposto con otto punti consecutivi, ristabilendo il controllo per i padroni di casa.

Nella ripresa, le triple di Dancetovic hanno infiammato il pubblico del Palasport di Ruvo, mentre Dip e Rodriguez hanno costruito il +15 (54-39), ampliato fino al +20 grazie a un canestro di Trentini (60-40). Colombo e compagni hanno poi messo in cassaforte la vittoria, raggiungendo il massimo vantaggio di +30 nel quarto periodo con El Agbani (81-51). Nel finale, spazio ai giovani La Macchia e Daniele Gentile, classe 2007, che ha contribuito con tre punti.

Il prossimo impegno per i Lions sarà domenica 8 dicembre, con una lunga trasferta a Termoli.

Lions Bisceglie–Taranto 89-62

Lions Bisceglie: Rodriguez 12, El Agbani 19, Dancetovic 20, Trentini 5, Okiljevic 8, Colombo 11, Cavalieri 4, Dip 4, Gentile 3, Camporeale 3, La Macchia. N.e.: Di Camillo. All.: Saputo.

Taranto: Salerno 11, Montanaro 5, Giovara 20, Amorelli 7, Facciolà 12, Gigante 4, Casalino 3, Petraroli, Mirabile, Cito. N.e.: Invidia. All.: Orlando.

Arbitri: Anselmi (Ruvo), Tornese (Monteroni).

Parziali: 21-14; 42-35; 66-47.

Statistiche

• Tiri da due: Bisceglie 22/36, Taranto 14/35

• Tiri da tre: Bisceglie 13/30, Taranto 7/23

• Tiri liberi: Bisceglie 6/9, Taranto 13/25

• Rimbalzi: Bisceglie 48, Taranto 24

• Assist: Bisceglie 16, Taranto 6

