Basket B2/M, CJ Taranto: porte aperte per la sfida col Benevento

Porte aperte al PalaMazzola per un appuntamento cruciale del CJ Basket Taranto. Sabato 7 dicembre, alle ore 19, il palazzetto di via Venezia sarà teatro della sfida contro la Miwa Energia Benevento, valida per la tredicesima giornata del girone G della Serie B Interregionale, seconda del girone di ritorno.

In un momento delicato per Taranto, la partita contro i campani rappresenta un passaggio fondamentale della stagione. Dopo una trasferta difficile a Bisceglie, la squadra allenata da coach Orlando ha lavorato per recuperare più giocatori possibile. Come di consueto, il CJ potrà contare sull’apporto dei giovani talenti della Virtus, tra cui Mirabile, Casalino, Gigante, Montanaro, Petraroli e il neoarrivato Cito, che stanno guadagnando minuti preziosi.

Alla vigilia del match, il dirigente Paolo Marzulli ha commentato: “Sarà una partita tosta. Benevento è una squadra capace di alternare grandi prestazioni ad altre meno brillanti. All’andata abbiamo giocato bene per tre quarti di gara e oltre. Vogliamo fare una grande partita e chiediamo ai tifosi di riempire il PalaMazzola per sostenere questi ragazzi. Una vittoria significherebbe molto, sia per il morale che per la classifica”.

L’ingresso sarà libero da via Venezia. La palla a due è fissata per le ore 19, con la direzione arbitrale affidata a Andrea Amatori di Brindisi e Mario Stanzione di Molfetta.

Un’occasione importante per Taranto per ritrovare slancio e determinazione in una fase chiave della stagione.

