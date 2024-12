Basket A2/M, Nardò: sfida proibitiva con la corazzata Rimini

Rivierabanca Rimini: Un Testa a Testa con HDL Nardò Basket

Una macchina da guerra, una squadra che ha dominato il campionato finora. Rivierabanca Rimini, prossimo avversario di HDL Nardò Basket, si presenta con 12 vittorie su 13 partite (unico stop contro Cividale), un recupero ancora da disputare e numeri impressionanti: 83,9 punti segnati di media e 76,5 subiti, sei giocatori stabilmente in doppia cifra.

Guidata da coach Sandro Dell’Agnello, arrivato nel novembre 2023, Rimini ha consolidato una struttura già solida grazie a rinforzi di alto livello come Gerald Robinson, Gora Camara e Pierpaolo Marini, oltre alla conferma di Justin Johnson e Simon Anumba. Un mix di talento, esperienza e profondità che rende la squadra romagnola una seria candidata alla promozione.

Per HDL Nardò Basket, reduce da cinque sconfitte consecutive, il confronto di domenica 8 dicembre al Pala San Giuseppe di Lecce sarà una sfida proibitiva. Tuttavia, coach Dalmonte confida in una reazione d’orgoglio dei suoi giocatori per interrompere la serie negativa.

Appuntamento alle 18.00 di domenica 8 dicembre al Pala San Giuseppe di Lecce. Arbitri: Marco Rudellat, Alberto Perocco, Daniele Yang Yao. Biglietti disponibili in prevendita su Vivaticket o nella sede di Nardò Basket. HDL Nardò Basket continua inoltre la propria iniziativa solidale: il ricavato dei posti nel parterre sarà devoluto all’associazione Aps Social Aut. Per chi non potrà essere presente, la partita sarà trasmessa in diretta streaming su LNP Pass per gli abbonati.

