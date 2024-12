Basket B2/M, Virtus Molfetta: al PalaPoli arriva la capolista Avellino

La Virtus Basket Molfetta torna al Pala Poli, domenica 8 dicembre alle ore 18, per affrontare la Felice Scandone Avellino, capolista del campionato. Dopo due trasferte consecutive, i biancoazzurri puntano a ripetere l’impresa dell’andata, quando riuscirono a imporsi in Campania per 61-62. Una vittoria sarebbe fondamentale per trovare continuità e impedire ad Avellino di guadagnare ulteriore terreno in classifica.

La sfida si preannuncia complessa. Avellino, con un ruolino di marcia di 10 vittorie e solo 2 sconfitte, ha costruito una rosa di primo livello, tra conferme e nuovi innesti, tra cui la guardia lituana Jaskus, gli esperti Zanini e Iannicelli, e l’esperto playmaker Carlo Cantone. I campani, inoltre, contano due ex Virtus, Davide Paglia e Fabio Stefanini, rendendo la partita ancora più intrigante.

La Virtus arriva a questa gara con il morale alto, grazie ai due punti conquistati a Corato. Sebbene l’approccio iniziale sia stato sottotono, la squadra allenata da coach Fabbri ha dimostrato carattere e qualità nel secondo tempo, guadagnandosi l’apprezzamento dello staff tecnico. Fondamentale sarà mantenere alta la concentrazione per tutti i quaranta minuti di gioco.

Filippo Bertoni, MVP dell’ultima gara, ha fatto il punto sulla stagione e sull’importanza di gestire al meglio le energie: «La rosa ristretta ci sta creando qualche difficoltà, ma è fondamentale recuperare tutti al meglio per affrontare Avellino. Sarà una gara complicata contro una squadra di grande ritmo, ma noi dobbiamo continuare a mostrare impegno e disciplina».

Come contro Brindisi, l’apporto del pubblico potrebbe rivelarsi decisivo. La Virtus si affida al sostegno dei suoi tifosi per affrontare una partita che promette spettacolo e che potrebbe segnare un momento cruciale nella corsa al vertice del campionato.

