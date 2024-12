Basket A2/M, Valtur Brindisi ospita un Orzinuovi in crescita

La Valtur Brindisi, guidata da coach Piero Bucchi e reduce da quattro vittorie nelle ultime sei giornate, si prepara a ospitare il Gruppo Mascio Orzinuovi nella quindicesima giornata della regular season di Serie A2. La partita si terrà domenica 8 dicembre alle ore 17:00 al PalaPentassuglia di Brindisi.

Orzinuovi arriva al match con un bilancio equilibrato di sette vittorie e sette sconfitte, mostrando segnali di crescita grazie a tre successi nelle ultime quattro giornate e al recente innesto dell’americano Jazz Johnson. Le due squadre si sono già affrontate in preseason, con Brindisi vincente per 86-70 nella semifinale del Memorial Pajetta a Udine.

L’assistant coach Marco Cardillo ha commentato così la sfida: “Domenica sarà una partita importante per ritrovare fiducia dopo la sconfitta con Rimini. Orzinuovi è una squadra in forma, ma vogliamo imporre la nostra fisicità e sfruttare il fattore campo.”

Tra gli ex in campo spiccano Kevin Ndzie, che ha vestito la maglia di Orzinuovi nella scorsa stagione, e Matteo Bogliardi, protagonista con Brindisi nella Next Gen Cup 2019/20.

I biglietti per l’incontro sono disponibili a partire da 12 euro presso il New Basket Store (Corso Garibaldi 29), sul sito www.vivaticket.it, nei punti vendita abilitati e al botteghino del palasport.

La gara sarà trasmessa in diretta streaming sulla piattaforma LNP Pass e in differita lunedì alle 23:00 su Teleregione, oltre alla diretta radiofonica su Ciccio Riccio.

