Potenza, navette gratuite per festività di San Gerardo e ampliamento orari apertura scale mobili

POTENZA – In occasione dei festeggiamenti per il Santo Patrono di Potenza, il sindaco Vincenzo Telesca annuncia un’importante novità per la mobilità cittadina: un nuovo servizio navetta gratuito per facilitare l’accesso al centro storico durante gli eventi in programma dal 26 al 29 maggio, che si va ad aggiungere all’apertura delle Scale Mobili (Prima, Ponte Attrezzato e Armellini) fino alle ore 2 di notte.

Con l’obiettivo di rendere la partecipazione più comoda e sicura per tutti, il Comune di Potenza attiva due linee dedicate con un totale di quattro navette in funzione, garantendo corse ogni 30 minuti.

Orari e giorni di servizio delle Navette:

• 26, 27, 28 maggio: dalle ore 19:30 alle ore 2

• 29 maggio – Storica Parata dei Turchi: dalle ore 17:30 alle 00:30

Dettaglio delle linee attive:

• LINEA 1

◦ Partenza: parcheggio Unibas Macchia Romana

◦ Arrivo: piazza XVIII Agosto (Vittorio Emanuele II)

◦ Servizio diretto, senza fermate intermedie

• LINEA 2

◦ Partenza: piazzale Regione Basilicata (via Ligure)

◦ Fermata intermedia (solo al ritorno dopo le 23:30): Parcheggio FAL – Gallitello

◦ Arrivo: piazza XVIII Agosto (Vittorio Emanuele II).

Orari e giorni di servizio degli IMPIANTI MECCANIZZATI:

• 26, 27, 28, 29 maggio: dalle ore 7 alle ore 2:00

◦ Scala Mobile Prima (viale Marconi – via del Popolo); Ponte Attrezzato (Santa Lucia – via Tammone) e Scala Mobile Armellini

L’iniziativa è stata pensata per ridurre il traffico nel centro cittadino, offrire un’alternativa pratica all’uso dell’auto privata e garantire un rientro sereno anche nelle ore notturne.

Il servizio urbano di trasporto su gomma resterà regolarmente attivo, senza modifiche o sospensioni alle corse ordinarie urbane e rurali.

“Vogliamo che ogni cittadino e visitatore possa vivere appieno l’atmosfera della festa, senza preoccupazioni legate a parcheggio o viabilità”, dichiara il Sindaco Vincenzo Telesca. “Per la prima volta Potenza si dota di un servizio di trasporto straordinario per far fronte all’enorme flusso di persone che raggiungono la città per vivere l’atmosfera inconfondibile della Festa del nostra Santo Patrono, San Gerardo. Quello che abbiamo pensato può essere considerato il primo vero tentativo di realizzazione del Trasporto integrato di cui tanti hanno parlato negli anni passati. Noi siamo passati ai fatti”.

L’assessore alla Mobilità Giuzio spiega: “Il sindaco Telesca mi ha chiesto di rivoluzionare la mobilità in occasione dei festeggiamenti per il nostro Patrono e grazie alla collaborazione dell’Unità di Direzione Mobilità, siamo riusciti a offrire alla città un servizio mai avuto prima. Navette gratuite con partenza ogni 30 minuti dai principali parcheggi verso il Centro Storico, Scale Mobili aperte fino alle 2; insomma una vera e propria rivoluzione, che sono certo incontrerà il favore della cittadinanza. Dobbiamo ringraziare la Miccolis SPA per la disponibilità ad accompagnarci in questi grandi cambiamenti, e tutti i lavoratori che si sono messi a disposizione con grande senso del dovere e di appartenenza.

Si potrà raggiungere il Centro Storico con le Navette, con le Scale Mobili e utilizzando il servizio ferroviario di FAL (Stazione Potenza Città, su corso Garibaldi o Potenza rione Mancusi, su via Armellini).

Le 4 navette, tutte attrezzate per il trasporto delle persone con disabilità, potranno trasportare circa 80 persone per volta e partiranno ogni 30 minuti dai parcheggi già menzionati”.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare i canali ufficiali del Comune di Potenza.

