Basket B2/M, continua il momento nero della Virtus Molfetta

Continua il momento nero della DAI Optical Virtus Basket Molfetta, che incassa un’altra pesante sconfitta contro Miwa Benevento con un netto 83-61. Gli uomini di coach Enrico Fabbri, chiamati a una reazione dopo le recenti delusioni, non sono riusciti a trovare la fame agonistica necessaria, cedendo sotto i colpi di una squadra avversaria più affamata e determinata.

La partita

Il match si è subito messo in salita per i biancoazzurri: Benevento ha dominato fin dal primo quarto, chiuso con un vantaggio di 12 punti (26-14). Nel secondo periodo, un breve scatto d’orgoglio da parte della Virtus, trascinata da Balladino, Sirakov e Gulley, ha ridotto il distacco, portando il punteggio sul 43-40 per i padroni di casa all’intervallo.

Tuttavia, il terzo quarto ha segnato il tracollo definitivo: la Virtus ha realizzato appena 6 punti in dieci minuti, consentendo al Benevento di prendere il largo sul 63-46. Nell’ultimo quarto, gli ospiti hanno cercato di limitare i danni, ma la superiorità dei campani, guidati dalle prestazioni di Ordine e D’Antonio, ha chiuso definitivamente i giochi sul +22 finale.

Le statistiche

Un risultato che parla chiaro e che evidenzia i limiti di una squadra apparsa in difficoltà mentale e fisica. Tra i migliori marcatori per Molfetta, Sirakov con 15 punti, seguito da Gulley (13) e Balladino (11). Per Benevento, Ordine (19 punti) e D’Antonio (13) hanno guidato un gruppo solido e compatto.

La Virtus tornerà in campo giovedì 21 novembre per affrontare il Brindisi nel secondo turno infrasettimanale della stagione. Una gara tutt’altro che semplice, in cui servirà una netta inversione di rotta per interrompere questa serie negativa.

DAI Optical Virtus Basket Molfetta: Filtness 8, Bertoni 2, Savoia ne, Jankovic 3, Natalini 8, Seck ne, D’Apice 1, Gulley 13, Balladino 11, Sirakov 15. All. Fabbri.

Miwa Benevento: D’Antonio 13, Rianna 6, Gruosso ne, Castellitto 9, Ordine 19, Ndour 10, Piscopo ne, Iomelli 2, Murolo 12, Volpe 0, Bongiovanni 10, Miragli 2. All. Parrillo.

Parziali

1° quarto: 26-14

2° quarto: 43-40

3° quarto: 63-46

4° quarto: 83-61

