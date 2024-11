Basket A2/M, Nardò incassa ad Avellino la quarta sconfitta di fila

Non arriva la svolta per HDL Nardò Basket, che cede nuovamente in uno scontro diretto, stavolta contro Avellino, con un pesante 92-74 finale. Il match, equilibrato per tre quarti, è stato segnato da un secondo tempo da dimenticare, replicando lo stesso copione visto contro Torino.

Il Toro si presenta senza Mouaha, fuori per un problema muscolare. Donadio, Woodson, Nikolic, Stewart Jr. e Iannuzzi formano il quintetto iniziale. L’avvio è vivace: Mussini per Avellino è in grande spolvero, ma Stewart Jr. risponde per Nardò con 11 punti nel solo primo quarto, chiuso sul 25-25.

Nel secondo quarto, Nardò fatica dal perimetro e subisce l’iniziativa di Avellino, che va avanti 36-31. Zugno e Iannuzzi riportano i granata a contatto prima dell’intervallo lungo, con il tabellone che segna 49-45 per i padroni di casa.

Il terzo quarto è il momento della verità: Avellino allunga grazie a un super Mussini e a una maggiore precisione offensiva. Nardò, invece, si perde in attacco, facendo errori di scelta e di esecuzione. Il parziale di 24-15 condanna il Toro, che entra nell’ultimo quarto sotto 73-60.

Nonostante un inizio promettente nell’ultimo periodo, con cinque punti consecutivi, Nardò non riesce a riaprire il match. Avellino allunga di nuovo, chiudendo i conti e lasciando ai granata la quarta sconfitta consecutiva.

Ora il rinvio della partita contro Cividale potrebbe offrire il tempo necessario per riorganizzarsi e uscire da un momento buio. Ma serve una svolta.

