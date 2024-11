Basket A2/M, cuore e grinta: Valtur Brindisi supera Piacenza

Una vittoria sofferta ma meritatissima per la Valtur Brindisi, che nel posticipo serale di lunedì ha superato l’UCC Assigeco Piacenza per 79-68, nella dodicesima giornata di regular season di Serie A2. Al PalaPentassuglia, la squadra di coach Piero Bucchi ha messo in campo determinazione e solidità, conquistando il terzo successo nelle ultime quattro partite dopo un match equilibrato e ricco di tensione.

Radonjic e Fantoma protagonisti assoluti

MVP della serata è stato Tosho Radonjic, impeccabile con 16 punti e un perfetto 6/6 al tiro. Grande prova anche per Tommaso Fantoma, autore di 15 punti e di una prestazione di personalità che ha confermato il suo ottimo momento di forma.

Il quintetto iniziale di Bucchi, confermato rispetto alla trasferta contro l’Urania Milano, ha visto Calzavara, Allen, Fantoma, Almeida e Del Cadia in campo. Dopo un inizio equilibrato (12-14 al 5’), Brindisi ha allungato nel secondo quarto grazie a un parziale di 14-1, trovando punti preziosi dalla panchina con Radonjic e Ndzie. Piacenza, però, non si è arresa, chiudendo il primo tempo in parità (39-39).

Equilibrio fino all’ultimo, poi lo strappo decisivo

Nella ripresa, il match si è acceso ulteriormente. Fantoma ha preso sulle spalle l’attacco brindisino con cinque punti consecutivi, ma Piacenza ha trovato il sorpasso al 26’ (46-48). Una tripla fondamentale di Radonjic e una solida difesa nei momenti decisivi hanno permesso alla Valtur di allungare negli ultimi minuti, chiudendo con un margine di sicurezza.

Prossimo appuntamento

La Valtur Brindisi tornerà in campo domenica 24 novembre alle ore 18:00 al PalaPentassuglia contro Pesaro. I biglietti sono già in vendita a partire da 19 euro presso il New Basket Store, online su Vivaticket o nei punti vendita autorizzati.

VALTUR BRINDISI-UCC ASSIGECO PIACENZA 79-68 (26-17, 39-39, 54-51, 79-68)

VALTUR BRINDISI: Laquintana 12, Fantoma 15, Radonjic 16, Calzavara 10, Allen 5, Ndzie 8, Almeida 11, Del Cadia 2, Vildera 0. Coach: Bucchi.

UCC ASSIGECO PIACENZA: Grimes 12, Serpilli 12, Filoni 12, Bonacini 10, Bradford 8, Querci 3, Bartoli 3, D’Almeida 4, Suljanovic 4. Coach: Manzo.

Arbitri: Costa, Cassinadri, Fiore.

Note: Brindisi, tiri liberi 17/21; Piacenza, tiri liberi 11/19.

