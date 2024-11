Grandolfo riagguanta Bianchini: Monopoli e Cerignola si dividono la posta

Grandolfo entra, segna e fissa il risultato del posticipo della 15esima giornata del girone C di Serie C tra Monopoli e Cerignola sull’1-1. Un gol a testa per tempo con Bianchini da fuori area e con l’incornata del centravanti di Colombo, subentrato qualche secondo prima a Yeboah.

Nel Monopoli c’è Battocchio che recupera e va a dirigere l’orchestra a centrocampo, Raffaele risponde con Bianchini play e Jallow e Salvemini in avanti.

Parte bene nel primo quarto d’ora la formazione ospite. Prima Vitale chiude la porta a Jallow, servito da un’imbucata di Paolucci, qualche istante dopo non può nulla sulla conclusione dai 20 metri di Bianchini servito da sinistra da Salvemini. Ospiti al tiro anche al 17’: Bianchini trova Tascone in area: Vitale non trattiene ma sventa il pericolo.

Il Monopoli prova a reagire nella seconda metà della prima frazione: al 38’ Yabre calcia dai 20 metri: Saracco blocca. Un minuto più tardi Scipioni su calcio piazzato impegna ancora severamente alla parata il portiere avversario. Ancora Monopoli sul finire del primo tempo: tracciante di Falzerano per Yeboah: blocca ancora Saracco. Un minuto dopo il 45 ha un’occasione clamorosa: attacco alla profondità perfetto, conclusione un po’ meno con Saracco che risponde di piede.

Yeboah si conferma il più pericoloso anche nella ripresa: al 6’ va via a destra e serve Vazquez: Saracco ci mette ancora una volta le mani.

Colombo indovina la scelta al minuto 17’: ordina il cambio tra Grandolfo e Yeboah prima della battuta del calcio d’angolo e l’attaccante lo premia staccando in maniera vincente sull’angolo di Bruschi. L’ex Salvemini ha l’occasione buona poco dopo ma conclude in braccio a Vitale non sfruttando l’errore di Miceli. Rischia grosso Saracco all’85’: fallo al limite dell’area su Bruschi lanciato a rete dopo aver rubato il pallone a Velazquez: l’arbitro tira fuori solo il giallo tra le proteste generali. Finisce 1-1 dopo 5’ di recupero e un’occasione per Tascone che non sfrutta una ripartenza da ottima posizione. Il Cerignola si riporta al secondo posto solitario con 26 punti, il Monopoli la tallona a quota 25.

