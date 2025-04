Lecce, Giampaolo: “Il Venezia non è una squadretta. Gara importante ma non decisiva”

Alla vigilia della sfida che vedrà il Lecce ospitare il Venezia al Via del Mare domani alle 12.30, l’allenatore dei salentini Marco Giampaolo ha parlato in conferenza stampa, presentando così lo scontro diretto con i lagunari: “La squadra si è allenata bene in settimana, abbiamo lavorato tanto sui dettagli. La serie di cinque sconfitte consecutive di sicuro non ci sta sicuramente dando autostima, ma succede a tutti, non solo al Lecce. I ragazzi sanno che quella di domani sarà una partita importante, ma per giocarla al meglio serviranno lucidità, razionalità e determinazione. La tensione di uno scontro diretto va gestita e veicolata nel modo corretto. Berisha? È un giocatore forte, che ha tutta la mia stima e che può crescere ancora molto. Le mie scelte non sono mai assolute, ma sempre basate sulla partita e sull’avversario. La costruzione dal basso non è un esercizio di stile, serve per cercare spazi nella metà campo avversaria. Non mi interessano i luoghi comuni, chi parte da dietro viene sempre francobollato uno contro uno. Questo modo di giocare in passato ci ha permesso di fare dei gol, e non sarà un singolo errore a mettere in discussione un pensiero. Inseguiamo un’idea e proviamo a portarla avanti, sono cose sulle quali lavoriamo quotidianamente. A centrocampo abbiamo centrocampisti più e meno offensivi. I gol devono arrivare da tutti, ed il nostro score sotto questo punto di vista non è buono, attaccanti a parte. Ci sono mediani che non arriveranno mai al tiro per una questione di caratteristiche, altri che invece hanno la conclusione nelle proprie corde. Ma è una cosa di cui eventualmente parleremo a giugno, inutile focalizzarsi ora su questo discorso, a poche giornate dalla fine. La partita con il Venezia va centrata sul giusto piano tattico. Loro cambiano continuamente assetto e strategie, è una squadra dietro la quale c’è un lavoro capillare e fatto bene. I risultati importanti che hanno raccolto non sono casuali. Certo è che va interpretata bene anche a livello mentale. I grandi risultati, come la salvezza si ottengono passando da partite di questo tipo. Il nostro obiettivo è restare in Serie A, per far sì che ciò accada non puoi non giocare partite così pesanti come quella di domani. Non sarà decisiva, sicuramente, ma di sicuro potrebbe esserlo in prospettiva. Il Venezia è una squadra in salute, ma anche la Roma domenica era forte, può non significare nulla lo stato di forma dell’avversario”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author