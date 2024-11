Cerignola, Raffaele: “Meritavamo di più. Un solo punto in due gare? Mi piange il cuore”

Il Cerignola impatta sul Monopoli al “Veneziani”, il tecnico ofantino Giuseppe Raffaele commenta così ai nostri microfoni, nell’immediato postpartita, l’1-1 maturato: “Abbiamo fatto per sessanta minuti una grande partita, siamo stati poi bravi e generosi sotto palla a concedere il minimo al Monopoli per poi prendere un gol su palla inattiva che devo rivedere. Gonnelli ha avuto un problema al flessore, su quella circostanza (occasione di Yeboah al 45′ n.d.r.) loro hanno avuto l’occasione più pericolosa. Nella ripresa abbiamo perso un po’ di lucidità ma dopo il pareggio abbiamo avuto diverse situazioni per vincerla. Quella di stasera è stata una prestazione di spessore, in questa categoria ci sono tante squadre di livello con giocatori di spessore, motivo per cui il campionato è così equilibrato. Queste gare vanno gestite anche con i cambi, oggi abbiamo perso centimetri e abbiamo pagato con quella palla inattiva”.

Raffaele spiega così l’equilibrio in testa al campionato: “La classifica è corta e stiamo facendo un percorso veramente importante, stiamo pagando le due sconfitte con Potenza e Taranto in cui abbiamo sbagliato due rigori, col Potenza ci siamo fatti gol da soli, col Taranto abbiamo subito una rete irregolare. Paghiamo queste due gare e non siamo primi per questo, le restante dodici partite sono state di livello, esclusa la debacle di Trapani. Abbiamo diversi acciaccati, spero di recuperare oltre a Capomaggio anche Coccia, in avanti abbiamo poche soluzioni, queste pecche ci hanno portato a gestire con qualche difficoltà in più la fase della partita in cui il Monopoli ha avuto il possesso della sfera. Stasera avremmo meritato molto di più.”.

Il tecnico resta positivo ed elogia il cammino del suo Cerignola, secondo in classifica anche dopo il pari di Monopoli: “Sento parlare di sorprese ma le squadre sono tutte competitive, sin dalla promozione dalla D il Cerignola non è mai stata una sorpresa. Abbiamo creato da marzo scorso una mentalità importante, ai fini della classifica stiamo pagando per qualche episodio sfavorevole e per qualche infortunio di troppo. La classifica, però, è ancora corta, se non vinci rischi di perdere diverse posizioni. Siamo tutti in gioco, dobbiamo continuare così, con questo modo di fare che ci ha portato ad essere secondi. Aver fatto un solo punto in queste due partite fa piangere il cuore, ad oggi abbiamo realizzato meno di quanto prodotto in campo ma alla lunga il campionato ci darà ragione”.

