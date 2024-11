Calcio C/F, Ruotolo firma la vittoria: Molfetta a un passo dalla semifinale

Con un gol decisivo di Ilena Ruotolo, al primo sigillo in maglia biancorossa, la Molfetta Calcio Femminile centra a Trani la seconda vittoria consecutiva avvicinandosi alla semifinale di Coppa Italia. La gara giocata a viso aperto da entrambe le squadre, caratterizzata da un ottimo livello tecnico e agonistico, ha regalato emozioni e continui ribaltamenti di fronte.

Sugli scudi il portiere biancorosso Silvia Stella, protagonista di interventi fondamentali per mantenere la porta inviolata. Il gol decisivo è arrivato sugli sviluppi di un calcio d’angolo: Ruotolo, ben piazzata, ha sfruttato l’occasione per sbloccare il risultato. L’Apulia ha tentato con insistenza di riequilibrare la gara, ma la difesa biancorossa ha retto con determinazione, proponendosi anche in attacco e mantenendo il vantaggio fino al triplice fischio.

Momenti di tensione si sono vissuti nei minuti finali, quando uno scontro fortuito tra Aurora Pellegrini e Roberta Speranza ha fatto temere il peggio. La pronta reazione di entrambe le panchine e dei dirigenti, intervenuti per soccorrere le giocatrici senza distinzione di maglia, ha scritto una pagina di autentica sportività, dimostrando che il calcio può essere ancora un simbolo di cuore e solidarietà.

La prossima sfida vedrà la Molfetta Calcio Femminile impegnata domenica contro il Phoenix Trani al Paolo Poli, con calcio d’inizio alle 10:30. L’attesa sarà poi per il risultato della sfida tra Foggia Women e Apulia Trani, fondamentale per il proseguo della competizione.

