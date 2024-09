Basket A2/M, Nardò chiude la pre-season con una vittoria

È ancora tempo di esperimenti, prove e verifiche per l’Hdl Nardò Basket, che nell’ultimo test pre-stagionale ha battuto la Virtus GVM Roma 1960 al PalaMiwa di Benevento. Una vittoria importante, contro una formazione che parteciperà al campionato di Serie B Nazionale, per una squadra che si prepara all’esordio in campionato tra soli otto giorni.

Coach Dalmonte schiera il quintetto titolare con Woodson, Mouaha, Stewart Jr., Ebeling e Iannuzzi, ma è la Virtus Roma a sorprendere nei primi minuti con un buon gioco di squadra e percentuali al tiro convincenti. Il primo quarto si chiude con Roma avanti 23-20. Nella seconda frazione, Nardò prende fiducia e, grazie anche alle buone prestazioni di Donadio e Thioune, riesce a chiudere il primo tempo in vantaggio 43-41.

Nel terzo quarto, Nardò mostra il suo miglior basket: difesa solida, ottima circolazione di palla e ritmo più elevato, che permettono alla squadra di chiudere il periodo con un vantaggio di 62-49. Nell’ultimo quarto, Roma tenta la rimonta con un parziale di 12-2, ma Nardò, guidata da Iannuzzi, chiude la partita sul punteggio di 82-71.

Adesso, per l’Hdl Nardò Basket, è il momento di affrontare le sfide vere. Il debutto in Serie A2 è fissato per domenica 29 settembre, al Pala San Giuseppe di Lecce, contro Carpegna Prosciutto Basket Pesaro.

Al termine del match, coach Luca Dalmonte ha dichiarato: “Abbiamo fatto delle buone rotazioni con il roster completo, ottenendo risposte positive, ma c’è ancora tanto su cui lavorare. Nelle ultime settimane abbiamo impostato le nostre regole tattiche, ora dobbiamo consolidare ciò che facciamo bene e correggere ciò che va migliorato per arrivare pronti alla prima di campionato”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author