Basket B2/M, Michael Facciolà nuovo acquisto del CJ Taranto

Il CJ Basket Taranto ha ufficialmente annunciato l’ingaggio di Michael Facciolà, giovane centro classe 2000. Il pivot, alto 2,03 metri, farà parte del roster a disposizione di coach Orlando per il campionato di Serie B Interregionale maschile 2024/25, che prenderà il via sabato prossimo con la gara d’anticipo contro Bisceglie.

Nato a Chieti il 15 settembre 2000, Facciolà è un lungo moderno e versatile, capace di coprire vari ruoli sul campo e sempre pronto a lottare per la squadra. Dopo aver iniziato la sua carriera giovanile a Chieti, ha giocato nell’Under 16 e successivamente si è trasferito a Pescara, dove ha militato in diverse categorie, dall’U18 Eccellenza alla Serie B. La sua carriera lo ha portato a giocare in Serie C Silver e Gold tra le Marche e la Toscana, fino all’ultima esperienza in Serie B2 con Valdiceppo, in Umbria.

Nelle sue prime dichiarazioni da giocatore rossoblù, Facciolà ha espresso entusiasmo per la nuova avventura a Taranto: “Il progetto del CJ mi ha subito incuriosito. Finora ho sempre giocato nel centro-nord Italia, quindi l’idea di un’esperienza al Sud mi piaceva molto. Ho trovato un ambiente positivo, con uno staff tecnico preparato e un gruppo di ragazzi affiatato. Il campionato che ci attende sarà competitivo, ma sono pronto a dare il massimo. Invito tutti i tifosi al palazzetto, forza CJ!”

Il CJ Basket Taranto ha ringraziato la R&B Management di Claudio Bonaccorsi e Antonio Ruggiaro per la buona riuscita dell’accordo con il giocatore.

