Basket B2/M, Lions Bisceglie: carichi di lavoro e ritmi serrati

Con un precampionato ormai alle spalle, i Lions Bisceglie si preparano ad affrontare una lunga stagione, che prevede ben 34 partite suddivise in due fasi a gironi. Nonostante le difficoltà logistiche, il bilancio delle amichevoli è più che positivo, con la squadra che ha dimostrato un ottimo approccio sia negli allenamenti che nelle gare disputate.

L’ultimo impegno amichevole, previsto per il 20 settembre contro Mola, è stato annullato su richiesta della società molese. Da lunedì, i ragazzi di coach Fabio Saputo entreranno nella settimana-tipo in vista del match inaugurale del campionato di Serie B2, in programma per sabato 28 settembre contro il CJ Taranto sul parquet del PalaMazzola.

L’entusiasmo dei tifosi nerazzurri è palpabile, alimentato dalle ottime prestazioni registrate nei test precampionato, con un seguito crescente nelle diverse trasferte in Puglia. La stagione si prospetta impegnativa, con interessanti sfide contro squadre provenienti da Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia, ma i Lions, guidati da Marcelo Dip, sembrano pronti a dare il massimo per affrontare ogni incontro.

