Barletta, De Vezze lascia il ruolo di DG: va al Pineto

BARLETTA – Daniele De Vezze non è più il direttore generale del Barletta. Il dirigente, in biancorosso da quest’estate nel nuovo corso della presidenza Romano, si accasa al Pineto in Serie C, dove ricoprirà il ruolo di vice di Ivan Tisci.

Nuova avventura per l’ex Bari, stavolta con un ruolo più di campo in terra abruzzese. L’annuncio del Barletta arriva poche ore dopo la comunicazione del club biancoblu.

