Altamura, Di Donato: “Col Catania non ci snatureremo”

In questa stagione, il rullino del Team Altamura in trasferta è inversamente proporzionale a quello casalingo. Lontano dalle mura amiche, infatti, il club biancorosso ha ottenuto le uniche due vittorie stagionali, contro Taranto e Giugliano. Un motivo in più per guardare con ottimismo al match contro il Catania, in programma sabato al ‘Massimino’. Il tecnico Di Donato, però, ha assicurato: “Anche in casa abbiamo sempre disputato prestazioni importanti. Contro il Monopoli è mancato solo il gol, così come contro la corazzata Benevento. Purtroppo, in questo momento non stiamo riuscendo a segnare nei match interni ma dobbiamo continuare a giocare così per sfatare questo tabù”.

Primo bilancio: “Sono soddisfatto a metà. I ragazzi stanno facendo un ottimo percorso, le prestazioni ci sono sempre state ma è ovvio che un allenatore cerchi sempre di più”.

Catania: “Catania ha un fascino particolare, sabato ci saranno tanti spettatori e sarà come giocare una partita di un’altra categoria. Non ci snatureremo, se facessimo una gara difensiva non so se saremmo in grado di venirne fuori. La miglior difesa è l’attacco e cercheremo di essere più bravi dei nostri avversari”.

Indisponibili e recuperi: “Rispetto alla partita precedente, abbiamo recuperato Rolando, mentre Sadiki è ancora out. Il resto del gruppo, invece, è a disposizione”.

Episodi arbitrali: “Dobbiamo estraniarci dalle decisioni arbitrali, fanno parte del gioco. Gli ultimi episodi non sono stati favorevoli ma alla lunga saranno compensati. Non dobbiamo pensare a ciò che accade fuori ma dobbiamo pensare solamente alla nostra partita”.

Gara col Monopoli: “Nonostante non ci siano stati assegnati due rigori, abbiamo affrontato la capolista con spigliatezza e naturalezza. Abbiamo disputato un primo tempo importante e ciò fa ben sperare per il futuro. Nelle difficoltà, dobbiamo trovare la forza di ribaltare la situazione. Abbiamo messo alle corde la prima della classe nella prima metà di gioco e ciò ci dovrà fornire la forza mentale per affrontare ogni avversario”.

