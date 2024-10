Foggia, ora il clima è cambiato: a Potenza per la continuità

Adesso, in casa Foggia, si sente il profumo della svolta. Il ritorno alla vittoria nel derby contro il Taranto, prima affermazione dell’era Capuano sulla panchina rossonera, ha dato nuovo vigore e rinnovato entusiasmo alla truppa pugliese, chiamata ora ad andare a caccia di continuità. Alle porte c’è una trasferta che sa di test di maturità, la tappa esterna sul campo del Potenza di mister De Giorgio, tra le principali sorprese in positivo di questo avvio di stagione. I lucani al momento occupano la quinta posizione in classifica con 14 punti all’attivo, sei in più rispetto ai satanelli che però arrivano al confronto del Viviani del tutto rinfrancati nello spirito.

La notizie migliori, per il tecnico di Pescopagano, provengono dalla fascia mediana del campo, da quello che di fatto era stato l’anello debole della gestione Brambilla: contro i rossoblù tornerà arruolabile Danzi che, scontato il turno di squalifica che lo aveva tenuto fuori dai giochi contro gli ionici, potrebbe scendere in campo dal primo minuto. Niente da fare, a meno di improbabili colpi di scena, per il collega di reparto Da Riva che però potrebbe rientrare tra i disponibili in vista dell’appuntamento successivo contro il Catania. Da comprendere, a questo punto, quelle che saranno le valutazioni di Capuano a proposito del modulo da adottare: probabile la conferma del 3-4-2-1 con il quale si era partiti nello scorso weekend, anche se le cose migliori la squadra rossonera le ha fatte vedere nella ripresa gettando nella mischia un trequartista in più.

Dubbi e dilemmi che verranno sciolti nelle prossime ore, quelle immediatamente precedenti al fischio di inizio. Nel frattempo, però, il clima a Foggia sembra essere cambiato. Potenza dirà se si tratta di un cambiamento definitivo o soltanto momentaneo.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author