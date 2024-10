Dopo il primo (storico) successo, l’Ugento cerca ora continuità

Domenica a Gallipoli, l’Ugento ha conquistato il proprio primo storico successo in Serie D. Una gara sofferta, come diversamente non poteva essere, quella disputata dai salentini al Bianco contro il Manfredonia. La ciurma di mister Mimmo Oliva ha saputo tener botta, stringendo i denti fino ad 90′, minuto in cui è arrivata la marcatura sinonimo di tre punti.

Quello di Francesco Baietti è un gol che ad Ugento difficilmente dimenticheranno proprio per questo motivo, ed ora la classifica recita cinque punti in cinque giornate. Seppur con appena due reti all’attivo, possiamo considerare il centravanti scuola Sassuolo come il miglior realizzatore tra le fila dell’Ugento: prima di punire i sipontini, Baietti aveva già firmato il tabellino dei marcatori al debutto stagionale contro la Virtus, in Coppa Italia. Domenica, contro un altro Francavilla, proverà a riconquistare la titolarità, cosa che aveva perso a beneficio del recuperato Medina proprio in occasione del match con il Manfredonia.

Dopo il successo di domenica, ed il precedente pareggio a reti bianche con il Costa d’Amalfi, i giallorossi vogliono adesso trovare continuità. Quale migliore occasione della sfida appulo-lucana che vedrà i salentini di scena in Basilicata, in casa di un Francavilla in Sinni che ad oggi non è ancora riuscito a vincere in campionato. I sinnici, tra l’altro, sono gli unici a non aver ancora trovato la via del gol nel corso dei primi cinque turni, e domenica ospiteranno al Fittipaldi una formazione che subisce poco e nulla. Testa dunque alla prossima trasferta, prima di tornare finalmente (e definitivamente) a casa. Chissà, magari con altri tre punti in saccoccia.

