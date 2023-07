ASL Lecce: con Tribunali e Procure per contrasto violenza contro donne e minori

Si è tenuto nella mattinata di lunedì 24 luglio, nella sede della Direzione generale di ASL Lecce l’incontro per la formalizzazione del Tavolo interistituzionale – di ASL Lecce con l’Autorità Giudiziaria – per azioni di contrasto alla violenza contro le donne e i minori.

All’incontro hanno partecipato rappresentanti di ASL Lecce, della Procura e della Procura per i Minorenni, del Tribunale di Lecce e del Tribunale per i Minorenni di Lecce.

Nel corso dell’incontro è stata formalizzata la costituzione di un Tavolo interistituzionale che ha l’obiettivo di migliorare e potenziare le azioni integrate di prevenzione della violenza e di protezione delle donne e dei minori che hanno subito violenza. È stata inoltre condivisa la bozza di Protocollo d’intesa tra le istituzioni aderenti che coinvolgerà il Presidente della Conferenza dei Sindaci e interloquirà con le realtà che si occupano del tema.

“Questo tavolo permanente istituzionalizza un rapporto consolidato e maturo con le Procure e i Tribunali. È un lavoro di squadra in cui le istituzioni coinvolte agiscono nel solco della tutela e nella protezione di donne e minori vittime di violenza e della prevenzione di episodi di violenza. La sfida più grande ora è riuscire, attraverso i nostri servizi a educare e formare, per agire in tempo, per non dover dire ancora “che non accada mai più”. La prevenzione quindi come filo rosso che attraverserà ogni intervento, progetto, azione del Tavolo”, ha commentato il direttore generale Stefano Rossi.

Maria Teresa Carrozzo

