CGIL, no al TFM per i consiglieri regionali pugliesi: “Inopportuno”

BARI – La discussione sarà rinviata alla ripresa dell’assemblea dei lavori, ma intanto la Cgil esprime un secco no al trattato di fine mandato per i consiglieri regionali pugliesi. Non approvata neppure la lettera aperta del governatore Emiliano sull’argomento: “Ci lascia basiti”.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp