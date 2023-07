Bari: Sequestrati oltre 8 kg di droga, arrestato un 35enne

Nel borgo antico di Bari, la Polizia ha arrestato un uomo di 35 anni, con precedenti penali, ritenuto responsabile di detenzione al fine di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione illegale di munizionamento per armi.

Durante controlli specifici volti al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti nel borgo antico di Bari, è stata individuata una casa, nella disponibilità di un individuo con precedenti per droga, utilizzata come deposito dello stupefacente destinato allo spaccio al minuto per le strade di Bari vecchia.

L’intervento ha consentito di trovare, all’interno dell’appartamento, 7,6 kg. di marijuana, 350 gr. di cocaina in dosi e 400 gr. di hashish, oltre al materiale utile per il confezionamento della droga destinata allo spaccio. Sono state sequestrate, inoltre, 248 cartucce di vario calibro e la somma contante di 3.300 euro.

