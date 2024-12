Antonio Gabellone nuovo deputato al posto di Raffaele Fitto

ROMA – L’Aula della Camera ha ufficializzato la cessazione del mandato da deputato di Raffaele Fitto, proclamando al suo posto Antonio Maria Gabellone, il primo dei non eletti nella lista del collegio plurinominale 21 Puglia. L’annuncio è stato dato dal presidente di turno Giorgio Mulè durante la seduta odierna.

In una riflessione condivisa su Facebook, Antonio Gabellone ha espresso il suo impegno a proseguire il percorso intrapreso in politica, caratterizzato da una visione orientata al bene collettivo e all’ascolto delle necessità dei cittadini. “Fin dall’inizio del mio impegno politico, ho lavorato per dare voce a chi non ce l’ha, prima come sindaco, poi come presidente della provincia e consigliere regionale. Ora, con la stessa intensità, porterò avanti questo lavoro in Parlamento”, ha dichiarato.

Gabellone ha evidenziato la necessità di ridurre il distacco tra istituzioni e cittadini attraverso una politica concreta e basata sull’ascolto. “Solo coltivando una sensibilità autentica verso i bisogni reali delle persone possiamo avvicinare i cittadini alla politica. Questo è stato il mio impegno e continuerà a esserlo”, ha affermato.

Con uno spirito di servizio e responsabilità, Antonio Gabellone ha promesso di affrontare questa nuova sfida con determinazione, mirando a costruire un futuro migliore attraverso dialogo e azione concreta.

