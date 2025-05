Cgil Puglia: “Silenzio del Governo sui referendum è inaccettabile”

“Il silenzio del Governo e dei grandi media su un momento di partecipazione democratica come i referendum dell’8 e 9 giugno è grave e inaccettabile”. Lo afferma Gigia Bucci, segretaria generale della Cgil Puglia, denunciando la scarsa copertura e attenzione dedicata ai quesiti referendari da parte del servizio pubblico.

La sindacalista sottolinea la centralità delle tematiche coinvolte, in particolare quelle legate alla precarietà lavorativa e alla sicurezza nei luoghi di lavoro: “In un Paese dove più generazioni vivono nell’incertezza e nel ricatto occupazionale, estendere tutele e stabilità dovrebbe essere una priorità assoluta”.

Tra i cinque quesiti oggetto della consultazione, la Cgil pone l’accento su quello che mira a estendere le responsabilità in materia di sicurezza lungo tutta la catena dei subappalti, contesto in cui si registrano con maggiore frequenza gravi infortuni.

“Mentre chiediamo alla Rai di adempiere al dovere di informare come servizio pubblico – aggiunge Bucci -, continuiamo con le nostre iniziative nei luoghi di lavoro e nelle piazze. Proprio per questo, la Cgil ha organizzato per sabato 10 maggio una giornata di mobilitazione regionale”.

A Bari, l’appuntamento è alle ore 11 all’Officina degli Esordi, dove si terrà l’iniziativa “Referendum cittadinanza: una scelta di civiltà e partecipazione”, alla presenza della stessa Gigia Bucci. In provincia di Lecce, a Sannicola, è previsto un volantinaggio, mentre a Mesagne, nel brindisino, si terrà un comizio alle ore 18.30 nella Villa comunale con la partecipazione di dirigenti sindacali e rappresentanti dei partiti favorevoli ai cinque sì.

In provincia di Foggia, il “tour dei diritti” farà tappa a Deliceto e Castelluccio dei Sauri, mentre nella Bat (Barletta-Andria-Trani) sono stati programmati presìdi e volantinaggi a Barletta, Andria, Trani, Bisceglie, Canosa di Puglia, Margherita di Savoia e Spinazzola.

Il calendario delle iniziative si chiuderà domenica 11 maggio a Taranto, con la “Passeggiata per i 5 sì”, che partirà alle ore 11 da piazza Maria Immacolata per attraversare le vie del centro storico, con l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini sull’importanza del voto.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author