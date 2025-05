Tajani: “Sud non si pianga addosso, ma sia protagonista a testa alta”

Stati generali Forza Italia a Taranto: “Senza i lavoratori del Meridione non ci sarebbero state le grandi industrie del Nord”

“Il Sud non deve piangersi addosso, ma continuare a essere protagonista a testa alta”. È il messaggio lanciato dal vicepremier e segretario nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, in un videomessaggio rivolto agli Stati generali del Mezzogiorno del partito, in corso a Taranto.

“Senza i lavoratori del Sud non ci sarebbero state le grandi industrie del Nord”, ha affermato Tajani, sottolineando il ruolo determinante del Meridione nella crescita economica nazionale: “Se il Nord è cresciuto, lo deve al Sud. Noi vogliamo che il Meridione continui a giocare la sua parte”.

Il leader di Forza Italia ha poi spiegato la sua assenza dall’evento tarantino: “Avrei voluto essere lì con voi per parlare delle grandi sfide del Mezzogiorno, ma oggi si sposa mia figlia. Ho scelto di accompagnarla all’altare”.

Tajani ha quindi rivolto un pensiero alla città di Taranto e al candidato sindaco di Forza Italia: “Credo che Luca Lazzaro possa essere il miglior futuro sindaco di questa meravigliosa città”.

Ha poi ricordato le imminenti elezioni amministrative e regionali, elogiando l’impegno della base azzurra: “Grazie al lavoro di tutti, raggiungeremo grandi risultati, proprio come voleva Silvio Berlusconi. Sono certo che sarebbe fiero del percorso intrapreso”.

Tajani ha infine ribadito la volontà di tornare presto in Puglia per “combattere nuove ed entusiasmanti battaglie politiche”, segnando la centralità del Mezzogiorno nella strategia del partito.

