Tommaso Foti nuovo ministro per Affari Europei al posto di Fitto

Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, ha giurato al Quirinale assumendo il ruolo di ministro della Repubblica. Succede a Raffaele Fitto, nominato vicepresidente operativo della Commissione europea e commissario alla Coesione e alle Riforme. La premier Giorgia Meloni ha affidato a Foti tutte le deleghe del suo predecessore: Affari europei, Sud, politiche di coesione e Pnrr.

Le parole di Giorgia Meloni

Meloni ha definito Foti “un politico di grande esperienza e capacità, tra le migliori risorse di Fratelli d’Italia”. Ha sottolineato il suo percorso parlamentare e il valore dimostrato come capogruppo alla Camera, definendolo “un militante appassionato e coerente”. Fiduciosa, ha aggiunto: “Sono certa che saprà lavorare con determinazione per il bene dell’Italia”.

Chi è Tommaso Foti

Nato a Piacenza nel 1960, Foti si avvicina presto alla politica iscrivendosi al Fronte della Gioventù a soli 16 anni. La sua carriera inizia nel 1980 come consigliere comunale per il Movimento Sociale Italiano e prosegue con l’adesione ad Alleanza Nazionale nel 1995. Nel 1996 viene eletto deputato per il Polo per le Libertà. Ha ricoperto numerosi incarichi, tra cui quello di vicesindaco di Piacenza e presidente della Bicamerale, ed è stato rieletto in diverse legislature.

Foti si unisce a Fratelli d’Italia nel 2012, partecipando alla scissione dal PdL. Tornato in Parlamento nel 2018, nel 2022 è diventato presidente del gruppo FdI alla Camera. Oggi, il nuovo incarico come ministro segna un ulteriore passo nella sua carriera politica.

Vita privata e passioni

Nel suo sito ufficiale, Foti si descrive come una persona leale, legata agli amici, alla famiglia e alla sua squadra del cuore, l’Inter. Tra i momenti più significativi della sua vita cita la nascita della figlia Alessandra, avvenuta il 2 maggio 1992.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author