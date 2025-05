Giana Erminio-Monopoli 3-1: Bruschi illude, primo round ai lombardi

Un ottimo approccio cancellato da un pessimo prosieguo di partita. Può essere sintetizzata così la sconfitta del Monopoli contro la Giana Erminio nella gara d’andata del primo turno Nazionale dei playoff di Serie C. In quel di Gorgonzola, la squadra di Colombo parte fortissima, portandosi in vantaggio già al terzo minuto: punizione magistrale di Bruschi che non lascia scampo a Mangiapoco. Sembra il preludio ad un match a tinte biancoverdi ma la risposta dei padroni di casa giunge già al 12’: cross dall’out destro che pesca in area Stuckler, abile con una mezzaluna ad aggirare le marcature avversarie, con il numero 19 che non fallisce la palla del pareggio. Il sorpasso arriva dopo appena tre minuti. Ancora un’altra marcatura sbagliata da parte del Monopoli: questa volta è Calvano a perdere Nichetti per il 2-1 dei lombardi. L’ennesima sliding door si realizza al 31’ con l’espulsione di Miceli: retropassaggio horror di Viteritti per l’ex Taranto, il quale è costretto al fallo per fermare Stuckler lanciato a rete.

Nella ripresa, Colombo prova a ridisegnare la difesa con l’ingresso di Bizzotto al posto di Calvano. Tuttavia, i tentativi dei biancoverdi si dimostrano sterili e facilmente controllati dalla retroguardia della Giana Erminio. I padroni di casa realizzano il tris al 61’, con l’ennesimo colpo di testa. A siglare la rete è Lamesta, il quale approfitta del brutto posizionamento del Monopoli per cristallizzare il risultato. Una delle poche note liete della serata dei pugliesi è stata indubbiamente Samuele Vitale, protagonista con diverse parate importanti. Ora il Monopoli dovrà cercare di ribaltare il risultato nel match di ritorno, in programma mercoledì 14 maggio al ‘Veneziani’.

90’+4′ Termina qui il match. Bruschi illude il Monopoli, travolto dalle reti di Stuckler, Nichetti e Lamesta

90′ Concessi 4′ di recupero

88′ GIANA ERMINIO: Ferri e Renda prendono il posto di De Maria e Caferri

84′ GIANA ERMINIO: Occasione per Capelli che, a tu per tu con Vitale, prova a servire Stuckler ma Bizzotto allontana la minaccia

82′ GIANA ERMINIO: Miracolo di Vitale sul colpo di testa da posizione ravvicinata di Stuckler!

77′ GIANA ERMINIO: Esce l’autore del terzo gol Lamesta, sostituito da Pala

73′ MONOPOLI: Entrano Pace e Bulevardi per Bruschi e Viteritti

72′ GIANA ERMINIO: Conclusione di Capelli bloccata centralmente da Vitale

70′ GIANA ERMINIO: Duplice occasione per i lombardi prima con Caferri, poi con Marotta. Prima Vitale, poi Valenti allontanano

66′ GIANA ERMINIO: Fuori Pinto dentro Marotta e Tirelli per Capelli

64′ MONOPOLI: Doppio cambio per Colombo. Dentro De Risio per Greco e Scipioni per Falzerano

61′ TRIS DELLA GIANA ERMINIO!: Inserimento indisturbato di Lamesta nell’area di rigore pugliese, con il numero 10 dei lombardi lasciato libero di trafiggere Vitale con un colpo di testa preciso

59′ GIANA ERMINIO: Ci prova da lontano Nichetti ma Vitale controlla senza patemi

54′ MONOPOLI: Conclusione di Contessa dalla lunghissima distanza che si spegne sul fondo

46′ La ripresa si apre con un cambio nel Monopoli: Bizzotto prende il posto di Calvano

+ SECONDO TEMPO +

45’+1′ Termina qui la prima frazione di gioco. Stuckler e Nichetti rispondono al vantaggio iniziale di Bruschi

45’+1′ MONOPOLI: Tentativo di Greco bloccato in tuffo da Mangiapoco

45′ Concesso 1′ di recupero

42′ GIANA ERMINIO: Conclusione insidiosa di De Maria che si spegne di poco a lato

40′ MONOPOLI: Ammonito Valenti per fallo su Pinto

39′ GIANA ERMINIO: Ammonito Alborghetti per fallo su Calvano

35′ MONOPOLI: Grande occasione per gli ospiti sugli sviluppi di un calcio d’angolo, con il tiro di Contessa respinto da Mangiapoco

31′ MONOPOLI: ESPULSO MICELI! Retropassaggio horror di Viteritti per Miceli sul quale si fionda il solito Stuckler che gli porta via la sfera. Il fallo da ultimo uomo del numero 6 biancoverde viene punito con il cartellino rosso. Monopoli in 10

30′ MONOPOLI: Biancoverdi pericolosi con il tiro dalla bandierina di Bruschi che non viene bloccato da Mangiapoco, la sfera giunge a Grandolfo che non riesce a dare forza al pallone e De Maria allontana quasi sulla linea

25′ GIANA ERMINIO: Miracolo di Vitale sull’ennesimo colpo di testa di Stuckler, questa volta imbeccato da Lamesta

23′ GIANA ERMINIO: Gran cross di Alborghetti per il colpo di testa di Stuckler da posizione ravvicinata. Ottima risposta di Vitale

22′ GIANA ERMINIO: Conclusione di De Maria dalla lunga distanza che però non impensierisce Vitale

19′ MONOPOLI: Ammonito Battocchio per fallo su Stuckler

15′ VANTAGGIO DELLA GIANA ERMINIO! Angolo di Di Maria che pesca Nichetti, il quale sfugge alla marcatura di Calvano e realizza il gol del sorpasso

12′ PAREGGIO DELLA GIANA ERMINIO! Colpo di testa di Stuckler in piena area di rigore che sfrutta un malinteso tra Miceli e Contessa e trafigge Vitale

10′ Dopo l’avvio sprint del Monopoli, i biancoverdi provano a controllare il gioco. Gara ricca di duelli individuali

3′ MONOPOLI IN VANTAGGIO! Prodezza magistrale di Bruschi, la cui punizione dal limite dell’area si insacca alla sinistra di Mangiapoco. Subito avanti la formazione di Colombo

2′ MONOPOLI: Primo squillo del match a tinte biancoverdi. Bruschi pesca Miceli in area ma il suo colpo di testa non inquadra lo specchio della porta

1′ Partiti

+ PRIMO TEMPO +

Giana Erminio-Monopoli 3-1: 3′ Bruschi (M), 12′ Stuckler (G), 15′ Nichetti (G), 61′ Lamesta (G)

GIANA ERMINIO (3-5-2): Mangiapoco 6; Alborghetti 6, Scaringi 6, Previtali 6; Caferri 6.5 (Dall’88’ Renda s.v), Lamesta 7 (Dal 77′ Pala s.v.), Nichetti 7, Pinto 6.5 (Dal 66′ Marotta 6), De Maria 6.5 (Dall’88’ Ferri s.v.); Tirelli 6 (Dal 66′ Capelli 6), Stuckler 7.5. A disposizione: Pirola, Buzzi, Ferri, Montipò, Colombara, Ballabio, Vinci, Ledonne, Bassanini, Piazza. All: Chiappella 7

MONOPOLI (3-5-2): Vitale 7.5; Viteritti 5 (Dal 73′ Pace 5.5), Miceli 4.5, Contessa 5; Valenti 5.5, Falzerano 6 (Dal 65′ Scipioni 5.5), Battocchio 5.5, Calvano 5 (Dal 46′ Bizzotto 5.5), Greco 5 (Dal 65′ De Risio 5.5); Bruschi 6.5 (Dal 73′ Bulevardi 5.5), Grandolfo 5.5. A disposizione: Albertazzi, Pellegrini, Cristallo, Virgilio, Sylla, Cellamare. All: Colombo 5

Arbitro: Valerio Pezzopane de L’Aquila. Assistenti: Federico Linari di Firenze e Alessandro Marchese di Napoli. Quarto Ufficiale: Francesco Zago di Conegliano. VAR: Antonio Di Martino di Teramo. AVAR: Lucio Felice Angelillo di Nola

Angoli: 7-3

Ammoniti: Battocchio, Valenti (M), Alborghetti (G)

Espulsi: Miceli (M)

Recuperi: 1′, 4′

