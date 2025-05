Playoff Serie C, Giana-Monopoli 3-1: l’analisi di Chiappella e Colombo

Andrea Chiappella: “Un gradissimo capolavoro”. Alberto Colombo: “Niente alibi, abbiamo sofferto”

Nel primo round dei playoff di Serie C, la Giana Erminio ha compiuto un’autentica impresa superando il Monopoli con un netto 3-1. Una vittoria che nasce da una prestazione solida, organizzata e intensa, soprattutto nei primi 45 minuti, in cui la formazione lombarda ha dominato il campo imponendo il proprio ritmo.

Andrea Chiappella, allenatore della Giana, ha definito il traguardo raggiunto come un “grandissimo capolavoro” elogiando l’atteggiamento mentale e la determinazione dei suoi ragazzi. “Cuore e testa” sono le parole d’ordine di una squadra che ha saputo costruire occasioni anche contro una delle difese più solide del campionato.

Dall’altra parte, l’allenatore del Monopoli ha ammesso le difficoltà incontrate. Due reti subite da situazioni di palla inattiva in parità numerica hanno lasciato l’amaro in bocca. L’espulsione ha poi compromesso ulteriormente la partita, ma il tecnico invita a non cercare alibi: “Ci rimetteremo a posto e al ritorno daremo tutto per passare il turno”.

