Taranto, Urso e Bernini inaugurano il Tecnopolo: “Ricerca e impresa insieme”

L’evento ha segnato l’avvio operativo di un progetto che mira a rilanciare Taranto puntando su ricerca, innovazione e sostenibilità

È stato ufficialmente inaugurato a Taranto il Tecnopolo del Mediterraneo per lo sviluppo sostenibile, nuovo hub di ricerca e innovazione destinato a diventare un punto di riferimento per la transizione ecologica nel Mezzogiorno.

Alla cerimonia erano presenti Adolfo Urso, ministro delle imprese e del Made in Italy, e Anna Maria Bernini, ministra dell’università e della ricerca. All’inaugurazione hanno partecipato anche Paola Dessì, prefetto di Taranto, Giuliana Perrotta, commissario straordinario, Vincenzo Cesareo, presidente della Camera di Commercio, e Antonio Messeni Petruzzelli, presidente della Fondazione Tecnopolo.

Due milioni per l’avvio del progetto

Il progetto, finanziato con 2 milioni di euro dal Mur, è stato avviato dopo anni di attesa. Il Tecnopolo è stato istituito con la legge di bilancio del 2019 e si inserisce nella rete dei poli nazionali d’eccellenza accanto al Centro per l’Intelligenza Artificiale di Torino e al Chips.IT di Pavia. Attualmente ospitato nella Camera di Commercio di Taranto, il Tecnopolo si propone come motore di innovazione e rigenerazione per il Sud, con l’obiettivo di trasformare la città da periferia a cuore pulsante del Mediterraneo.

Urso: “Tecnopolo decisivo per decarbonizzazione ex Ilva”

“Con questo Tecnopolo raggiungiamo l’obiettivo di coniugare imprese e sostenibilità ambientale. È un tassello fondamentale nel percorso verso la decarbonizzazione dello stabilimento siderurgico e lo sviluppo di nuove imprese sul territorio”, ha dichiarato il ministro Urso, che ha evidenziato l’importanza del partenariato pubblico-privato per garantire investimenti stabili e concreti: “Altri avevano promesso, noi l’abbiamo realizzato. Siamo il governo del fare”.

Bernini: “La ricerca salverà Taranto”

Dal canto suo, la ministra Bernini ha definito l’inaugurazione “non una ripartenza, ma una nuova pagina”. “Il Tecnopolo – ha detto – rappresenta una infrastruttura fisica e culturale capace di attrarre ricercatori italiani e stranieri. Qui faremo ecosistema tra università, imprese, terzo settore. La ricerca salverà Taranto”.

Maiorano: “Il Governo investe sul futuro di Taranto”

Giovanni Maiorano, parlamentare ionico di Fratelli d’Italia e membro della I Commissione Affari costituzionali, ha parlato di “grande attenzione del Governo Meloni verso il territorio. L’iniziativa punta a fare di Taranto un centro d’eccellenza per la ricerca, la decarbonizzazione e lo sviluppo sostenibile, valorizzando il Mezzogiorno”. Maiorano ha ringraziato i ministri per il finanziamento di 2 milioni di euro, considerato “un investimento concreto, senza slogan né passerelle, che potrà rendere Taranto un esempio di transizione verde”.

Tacente: “Sarà ponte tra ricerca e imprese innovative”

A esprimere soddisfazione è anche Francesco Tacente, candidato sindaco di area civica e moderata, che vede nel Tecnopolo “un hub internazionale per l’innovazione e l’intelligenza artificiale. Sarà determinante il dialogo tra istituzioni, ricerca e imprese con l’obiettivo di far convergere le eccellenze italiane sui temi dell’idrogeno green e delle tecnologie digitali”. Nel suo programma elettorale, Tacente ha proposto una pianificazione di lungo termine per il Tecnopolo, sottolineando la necessità di assegnare una sede definitiva, aumentare la dotazione finanziaria e coinvolgere attivamente le imprese del territorio. “Serve una visione strategica per far sì che il Tecnopolo diventi un volano di crescita e innovazione per Taranto, coerente con l’Agenda 2030 e con il percorso dell’Alleanza per lo sviluppo sostenibile”.

