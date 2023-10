Volley: Prisma Taranto vince il torneo ‘del Codex e del Castello’

Un vero e proprio anticipo di campionato, quello andato in scena al PalaBrillia di Corigliano tra Gioiella Prisma e Cisterna Volley, con un ritmo intenso e serrato tra le due contendenti della finale del Torneo del Codex e del Castello. Se lo aggiudica la Gioiella Prisma Taranto al tie break (25-21, 24-26, 20-25, 25-20- 11-15) con una bella prestazione corale e uno scoppiettante Sala che ne mette a terra 29.

IL MATCH Coach Mastrangelo schiera la diagonale De Haro-Sala, al centro Alletti e Gargiulo, in 4 Raffaelli e Paglialunga, libero Rizzo. Dall’altra parte, Falasca mette in diagonale Saitta- Faure, al centro Rossi e Mazzone, in 4 Ferragut-Finauri, libero Piccinelli.

Gli ionici partono subito forte con Sala sugli scudi che trascina a +4 complici anche alcuni ace di Alletti 7-12. Dall’altra parte della rete risponde bene Faure, Cisterna recupera e impatta sul 15-15. Entra Bonacchi su Gargiulo al servizio e fa ace per il 15-17. Cisterna però non demorde e torna in parità, poi sorpassa con due errori dei rossoblù in attacco, Raffaelli viene murato per il 21-18. Trascinata da Faure, Cisterna si aggiudica il primo parziale 25-21.

Nel secondo set Cisterna si porta avanti, poi ancora Sala riesce a strappare il +1 sull’11-12. Grazie a qualche errore laziale sul campo, Taranto riesce a portarsi sul 14-17. Il +4 si mantiene fino al 16-20, ma Cisterna rosicchia ancora due punti con qualche imprecisione nell’attacco rossoblù: 19-21. Ci pensa Gargiulo a firmare il 19-22 in primo tempo. Cisterna con Faure raggiunge il 21-23. Sala attacca out e Cisterna porta ai vantaggi 24-24. Poi però firma il 24-25 e 24-26.

Nel terzo set Cisterna ha delle difficoltà in attacco e la Prisma difende molto bene portandosi avanti 12-16. Tanti i servizi sbagliati da Cisterna, gli ionici scappano 18-21. Un errore di Farragut decreta il 20-25 per gli ionici.

Mette avanti la testa Cisterna nella quarta frazione di gioco, 13-10. I rossoblù calano un po’ in attacco e i laziali ne approfittano portando il match al tie break 25-20.

Nel tie break è punto a punto, con i due opposti Faure e Sala che continuano a mettere a terra palle scottanti. Sul campo di Cisterna cresce anche Ferragout che firma il 5-4. Il servizio velenoso di Sala permette il 7-10 agli ionici. Con Faure però Cisterna si riporta a -1, 9-10. Sala allunga ancora, 10-13. Chiude un errore di Cisterna 11-15.

GIOIELLA PRISMA: Gargiulo 10, Alletti 11,Rizzo De Haro 2, Sala 29, Bonacchi 1, Paglialunga 7, Raffaelli 11 ne Ekstrand Luzzi Lanza all Mastrangelo

CISTERNA VOLLEY: Finauri 6, Farragut 16, Saitta 3, Giani 2, Piccinelli Faure 32, Rossi 5 Mazzone 6 Czerwinski 1 ne Bayram, Tosti, De Santis, Andilucci, allenatore Falasca.

