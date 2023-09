Volley: Prisma Taranto in finale nel quadrangolare del Codex e del Castello

La Gioiella Prisma vince la semifinale del quadrangolare di Corigliano-Rossano del Codex e del Castello superando 3-1 (23-25, 25-23, 25-16, 25-16) l’Hebar Volley approdando alla finale, in programma alle 19.00 di domenica 1° ottobre, con il Cisterna Volley che ha superato 3-1 Omifer Palmi nell’altra semifinale.

Buone le soluzioni rossoblù con una prova superba di Sala, che mette a terra 24 punti totali. In generale, gli ionici trovano un buon ritmo partita dopo il primo set.

Si definisce soddisfatto coach Mastrangelo: “La squadra bulgara dell’Hebar aveva giocatori importanti, abbiamo perso il primo set per poco, dettagli che siamo riusciti a mettere subito a posto portando a casa la partita, nonostante le difficoltà fisiche del momento, considerando che Lanza non era al 100% ed Ekstrand è dovuto uscire al quarto set rilevato da Paglialunga. Siamo stati squadra e stiamo capendo il nostro gioco: sono contento della prestazione, ma c’è ancora tanto lavoro da fare e lo sappiamo. Vincere rafforza la mentalità di cercare e ora cercheremo di vincere anche con Cisterna”

Gli fa eco Rizzo: “Un’ottima prova con una squadra di livello, con gente che ha giocato già nel nostro campionato. È stato un bel test, eravamo un po’ in emergenza senza Pippo, ma non deve essere una giustificazione. Ekstrand ha giocato bene, così come Paglialunga: hanno tenuto benissimo il campo e si vede che il lavoro di squadra sta dando i suoi frutti, abbiamo un roster lungo e chi entra dà il massimo, tant’è vero che siamo riusciti a ribaltare la partita dopo il primo set. Abbiamo espresso un buon gioco in cambio palla, dobbiamo fare meglio a muro e in difesa, ma questo dipende anche dal notevole lavoro in sala pesi. L’atteggiamento è stato buono e fa ben sperare per il prosieguo della preparazione e per la stagione”.

Coach Mastrangelo schiera in partenza De Haro-Sala sulla diagonale, Alletti e Gargiulo al centro, Raffaelli-Ekstrand in posto 4, Rizzo libero con Lanza tenuto precauzionalmente a riposo, intervenuto solo in seconda linea. Nel primo set i bulgari hanno la meglio (23-25), trascinati dallo schiacciatore Massari e dall’opposto Sabbi, nonostante un punto a punto serrato.

Nel secondo set sale in cattedra Sala firmando 7 punti e la Gioiella Prisma conquista il parziale restituendo lo stesso risultato del primo 25-23.

Hebar cala di ritmo nel terzo periodo e i rossoblù impongono sempre grazie a un ottimo Sala e a un Raffaelli che trova colpi variegati (5 punti per lui): 25-16.

Nel quarto set Paglialunga rileva Ekstrand, cresce anche il gioco al centro e i rossoblù chiudono senza problemi 25-16.

GIOIELLA : Gargiulo 12, Alletti 6, Rizzo 1, De Haro 1, Ekstrand 7, Sala 24, Bonacchi 1, Paglialunga 1, Raffaelli 15, Lanza, ne Luzzi, Bonacchi all Mastrangelo.

HEBAR: Dimitrov 2, Valchev 1, Massari 11, Dimitrov, Sabbi 17. Yosfov 8, Karakashev, Salparov,Georgiev 3, Baranovitz 1, Nikolai 5, Penchev 10 all. Giuliani ne Simeonov.

