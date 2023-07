Volley: Prisma Taranto, parte la campagna abbonamenti

Parte la campagna abbonamenti 2023/24 della Prisma Taranto, che nell’olimpo della pallavolo italiana, la Superlega, rappresenterà ancora il Sud Italia.

Per la stagione 2023/24, il club ha allestito un roster di campioni, ma per poter poter raggiungere i traguardi prefissati la squadra ha bisogno del settimo uomo in campo: un pubblico appassionato e pronto a condividere al PalaMazzola emozioni e gioie.

Nasce così l’iniziativa “Insieme per sognare” che accompagna l’avvio della campagna abbonamenti 2023-2024. “Puntiamo sul massimo coinvolgimento degli appassionati, dei sostenitori e di tutte le famiglie del territorio sin dalla prima partita e per tutto il campionato. Pertanto, quest’anno, i costi degli abbonamenti saranno ancora più vantaggiosi”, si legge in una nota del club.

Per assistere a tutti gli 11 incontri casalinghi, il costo dell’abbonamento intero è di 140 euro, mentre il ridotto è di 100 euro.

Le tariffe dei tagliandi saranno differenziati per la prossima stagione sportiva tra partite TOP e partite STANDARD. Il biglietto per le gare è si 14,50 euro, quello per le partite TOP di 25 euro intero, 14,50 tariffa ridotta (dai 7 ai 18 anni e over 65). I bambini al di sotto dei 6 anni potranno assistere gratuitamente alle partite.

Gli abbonamenti si potranno sottoscrivere a partire dal 24 luglio e sino al 15 settembre presso il bar tabacchi Pausa Caffè sito in viale Trentino 5B a Taranto o sul sito www.etes.it.

TARIFFE ABBONAMENTI

– Intero 140€

– Ridotto 100€ (dai 7 ai 18 anni e over 65)

TARIFFE BIGLIETTI:

– Gare standard 14,50€

– Gare top 25€ intero e 14,50 ridotto (dai 7 ai 18 anni e over 65)

GARE TOP: partite casalinghe contro Trento, Civitanova, Perugia, Piacenza e Modena

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp