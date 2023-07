Volley B1/F: Vipostore Francavilla, confermato Antonio Maggio

Nella passata stagione, Antonio Maggio ha avuto modo di farsi conoscere e apprezzare per il suo valore e le sue competenze, divenendo in pochissimo tempo uno dei pilastri della Volley Vipostore.

Il giovane allenatore rivestirà ancora una volta il ruolo di responsabile del settore giovanile e supporterà mister Fabio Tisci come scoutman e assistente allenatore.

La sua esperienza significativa su palcoscenici di successo in ambito giovanile (come la Materdomini Volley Castellana Grotte e la selezione regionale pugliese maschile, dove ha partecipato al prestigioso Trofeo delle Regioni 2022 e 2023) lo rende un professionista altamente qualificato nel campo della pallavolo giovanile.

La sua riconferma testimonia la determinazione della società nel costruire un futuro vincente, basato su un solido settore giovanile.

Antonio Maggio ha espresso così la sua gioia per la continuazione della sua avventura nella Volley Vipostore: “Sono molto contento di continuare la mia esperienza in questa ambiziosa società! È un onore difendere i colori della mia città, soprattutto per la visione lungimirante di questo progetto che pone particolare attenzione al settore giovanile. Anche quest’anno darò il massimo per portare il nome di Francavilla e della Volley Vipostore nei posti che merita!”

La conferma dell’allenatore francavillese nel ruolo di Responsabile del settore giovanile e la sua presenza come Scoutman e Assistente Allenatore in prima squadra rappresentano una scelta strategica per il la società. La sua passione, impegno e competenza saranno fondamentali per la formazione e lo sviluppo dei giovani talenti e per il successo del team nel prossimo campionato.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp