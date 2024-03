Volley, Final4 della Coppa Puglia di C e D: si parte

Si giocheranno domani, sabato 30 marzo, su quattro sedi, le Final4 della Coppa Puglia di C e D 2023/2024. Il primo titolo stagionale sarà quindi assegnato, come di consueto, nel pomeriggio del sabato pre pasquale in quello che diventa quindi il primo step nel tratto finale della stagione.

Saranno Monteroni di Lecce (CF), Squinzano e Trepuzzi (CM), Palo del Colle e Ruvo di Puglia (DM) e Barletta (DF) ad ospitare le Final4 che prevedono le semifinali in contemporanea sugli otto campi alle 11.00 di domani mentre le quattro finali si giocheranno alle 17.00.

Sui canali social del CR FIPAV Puglia sarà predisposto un servizio di live score e sarà raccontata la giornata di Coppa con immagini e aggiornamenti dai campi.

Il programma delle Final4 di Coppa Puglia 23/24

Coppa Puglia C Femminile

Semifinali 30-03-2024 Ore 11.00

Leo Costruzioni Monteroni – Gioiella Volley Gioia (Pallone Tensostatico – Monteroni Di Lecce – (Le))

Asd Aurora Volley Brindisi – Asd Zest Sab (Palestrone Velodromo Degli Ulivi – Monteroni Di Lecce – (Le))

Finale 30-03-2024 Ore 17:00 (Pallone Tensostatico – Monteroni Di Lecce – (Le))

Coppa Puglia C Maschile

Semifinali 30-03-2024 Ore 11.00

D&f Caffe’-nvp – Conad Lecce Volley (Pal. Sc. Media “o. Parlangeli” – Trepuzzi – (Le))

Omega Mesagne – Squinzano Volley (Pala “fefe’ De Giorgi” – Squinzano – (Le))

Finale 30-03-2024 Ore 17:00 (Pala “fefe’ De Giorgi” – Squinzano – (Le))

Coppa Puglia D Femminile

Semifinali 30-03-2024 Ore 11.00

Litos New Volley Maglie – Primadonna Bari (Paladisfida Mario Borgia – Barletta – (Bt))

Farina Automobili Oria – A.s.d. Volley Barletta (Palestra Liceo Scientifico “cafiero” – Barletta – (Bt))

Finale 30-03-2024 Ore 17:00 (Palestra Liceo Scientifico “cafiero” – Barletta – (Bt))

Coppa Puglia D Maschile

Semifinali 30-03-2024 Ore 11.00

Just British Palo Del Colle – Gri.ma. Srl Terlizzi (Palestra S.e. “antenore” – Palo Del Colle – (Ba))

Michele Caroli Srl – Rosato-banco Metalli Fasano (Palazzetto Comunale – Ruvo Di Puglia – (Ba))

Finale 30-03-2024 Ore 17:00 (Palestra S.e. “antenore” – Palo Del Colle – (Ba))

L’albo d’oro della Coppa Puglia

2022/2023

Panbiscò Altamura (Cf)

Conad Lecce Volley (Cm)

Windor Crispiano (Df)

Nvp&mater Polignano (Dm)

2021/2022

Non Giocata Per Emergenza Covid

2020/2021

Asd Trepuzzi Volley (Coppa Italia Serie D Femminile)

Barile Flowers Terlizzi (Coppa Italia Serie D Maschile)

2019/2020

Non Giocata Per Emergenza Covid

2018/2019

Asdr Arrè Formaggi Turi (Cm)

Security Fire Castellaneta (Cf)

Cus Bari Asd (Dm)

New Optics Melendugno (Df)

2017/2018

Deco Domus Noci (Cf)

Errico Tecnomaster.biz Cerignola (Cm)

Real Volley Conversano (Df)

Casareale Volley Gravina (Dm)

2016/2017

Perle Di Puglia Casarano (Cm)

Appia Project Mesagne (Cf)

Showy Boys Galatina (Dm)

Sportilia Bisceglie (Df)

2015/2016

U.s.d. Olimpia Galatina (Cm)

Prisma Asem Bari (Cf)

Fmishop Pall. Cerignola (Df)

New Volley Valenzano (Dm)

2014/2015

Isolresine Edilizie Asem (Cm)

Pharma Volley Giuliani (Cf)

Pianeta Sport Bitetto (Df)

Volley Specchia (Dm)

2013/2014

Tecnotrade Realvolleygioia (Cm)

Lapige Libera Virtus (Cf)

Orsaaspav Cuti Volley (Df)

New V. Lucera (Dm)

2012/2013

Asd Gs Atletico Sammichele (Cm)

Assi Manzoni Pal. Brindisi (Cf)

Atletico Pallavolo Noicattaro (Dm)

A.s. Volley Barletta (Df)

2011/2012

Polis Caseificio Maldera (Cf)

Asd Virtus Taviano (Cm)

Ecofin Srl San Cassiano (Df)

Asd Oratoriana Ugento (Dm)

2010/2011

Oro Banx Palo (Cm)

Betitaly Maglie (Cf)

Trelicium Supervolley (Dm)

Asd Pall. Apulia Monopoli (Df)

2009/2010

Materdomini Srl Ssd (Coppa Puglia Maschile)

Asd Team Volley Noci (Coppa Puglia Femminile)

2008/2009

Murgia Sport Altamura (Coppa Puglia Maschile)

As Leonessa Volley Altamura (Coppa Puglia Femminile)

2007/2008

Manzoni Sport Andria (Coppa Puglia Maschile)

Azzurra Volley Molfetta (Coppa Puglia Femminile)

2006/2007

Murgia Sport Altamura (Coppa Puglia Maschile)

Andrea Skilo San Pietro (Coppa Puglia Femminile)

2005/2006

Gs Volley Ball Bitonto (Coppa Puglia Maschile)

Cinestar Amatori Volley Bari(Coppa Puglia Femminile)

2004/2005

Volley Club Manfredonia (Coppa Puglia Maschile)

Candinet Fasano (Coppa Puglia Femminile)

2003/2004

Asp Pref Pugliesi Turi (Coppa Puglia Maschile)

Prospettive 2000 Valenzano (Coppa Puglia Femminile)

2002/2003

As Volley Cassano (Coppa Puglia Maschile)

Aquila Azzurra Trani (Coppa Puglia Femminile)

2001/2002

Volley 2000 Terlizzi (Coppa Puglia Maschile)

New Volley Oria(Coppa Puglia Femminile)

2000/2001

Still Volley Santeramo (Coppa Puglia Maschile)

Conad Oria (Coppa Puglia Femminile)

1999/2000

Pall. Nuova Calimera (Coppa Puglia Maschile)

Pasta Lori Santeramo (Coppa Puglia Femminile)

1998/1999

Thessalia Castellaneta (Coppa Puglia Maschile)

Volley Manfredonia (Coppa Puglia Femminile)

